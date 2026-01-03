ABD ordusu, Venezuela’nın başkenti Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ülkeden çıkarıldığını duyurdu. Söz konusu gelişmelerin yanında Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado'nun aralık ayında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

ABD ordusu, Venezuela’nın başkenti Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Patlamalar gece boyunca sürerken, başkent semalarında ABD’ye ait askeri helikopterler görüldü.

Söz konusu operasyonlarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ülkeden çıkarıldığını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak. Bugün saat 11.00'de (Türkiye saatiyle toplantı saat 19.00’da) Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenlenecek."

María Corina Machado'nun konuşmasından bir an.

MUHALİF LİDERİN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Dünyanın gözü Amerika kıtasına çevrilmişken, Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado'nun 11 Aralık 2025'te yaptığı açıklama tekrar gündem oldu.

"ÇOK YAKINDA" VURGUSU YAPMIŞTI

Nobel Barış Ödülü sahibi Machado, Oslo'daki Norveç hükümeti temsilcilik binasında yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Venezuela’yı Amerika kıtasının enerji, teknoloji ve demokrasi merkezi haline getireceğiz. Hepinizi aydınlık, demokratik ve özgür bir ülkede ağırlayacağız ve bu çok yakında gerçekleşecek."

Machado'nun sözlerinin üzerinden 1 ay geçmeden Venezuela'ya yönelik yapılan operasyonun zamanlaması manidar karşılandı.

