ABD Başkanı Trump, Venezuela’ya yönelik geniş çaplı askeri saldırının tamamlandığını duyurdu. Trump, Maduro ve eşinin ülkeden çıkarıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Venezuela’ya yönelik tam ölçekli bir askeri saldırıyı başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump, saldırının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu da hedef aldığını ve Maduro’nun eşiyle birlikte ülkeden çıkarıldığını söyledi.

Maduro, ABD ordusunun elit özel görev birimi olan Delta Force tarafından yakalandı.

Venezuelalı yetkililer, ABD’nin saldırılarında ölü ve yaralılar bulunduğunu söyledi. Can kaybı sayısının henüz netleşmediğini, ölü sayısının hâlâ hesaplandığını ifade edildi.

Trump tarafından paylaşılan açıklamada, operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğü bilgisi yer aldı. Saldırının büyük çaplı olduğu ve Venezuela’daki yönetimi doğrudan hedef aldığı ifadeleri kullanıldı:

"ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak. Bugün saat 11.00'de ( Türkiye saatiyle toplantı saat 19.00’da) Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenlenecek."

Trump, operasyonla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını duyurarak, gün içinde Florida’daki Mar-a-Lago’da basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı. Açıklamasını “Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” sözleriyle tamamladı.

TRUMP'TAN KONGRE SORUSUNA CEVAP

Trump, West Palm Beach’ten yaptığı kısa telefon görüşmesinde operasyona ilişkin "çok zekice bir planlama olarak gördüğünü iletti. "Çok sayıda harika asker ve insanlar diyen ABD Başkanı, Kongre yetkisi alınıp alınmadığı ve Venezuela’da bundan sonra ne olacağına ilişkin soruların, Mar-a-Lago’daki basın toplantısında cevağlanacağını söyledi.

Diğer yandan Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

VENEZUELA: PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ!

Venezuela Savunma Bakanı, hayatta olduğunu ve görev başında bulunduğunu açıkladı. Bakan, “Pazarlık yapmayacağız, teslim olmayacağız ve sonunda zafer kazanacağız” dedi.

MADURO ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ve Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in nerede olduklarına dair net bilgi bulunmadığını duyurdu. Açıklamada, her iki ismin de hayatta olduğuna ilişkin ABD’den somut kanıt talep edildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı da Nicolas Maduro’nun “eninde sonunda işlediği suçlar için adaletle yüzleşeceğini” söyledi.

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Devlet Başkanı Maduro ve First Lady Cilia Flores’in nerede olduğunu bilmiyoruz. Trump yönetiminden Maduro ve First Lady’nin hayatta olduğuna dair derhal bir kanıt istiyoruz. Halkımıza yönelik bu saldırganlığı kınıyoruz; saldırılar memurların, askerlerin, masum insanların, sivillerin canına mal oldu." açıklamasında bulundu.

ÇİN SESSİZ KALDI! ARJANTİN KUTLADI

ABD’nin Venezuela’ya hava saldırısı başlamadan yaklaşık 10 saat önce Çin’in Özel Temsilcisi heyetiyle birlikte Karakas’ta olduğu bilgisi paylaşıldı. Heyet, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaklaşık 3 saat görüşmüştü. ABD saldırısı sonrası Çin'den henüz açıklama gelmedi.

Diğer yandan Venezuela’ya komşu ülke Trinidad ve Tobago’dan açıklama geldi. Başbakan, ABD’nin Venezuela topraklarında askeri operasyonlara başladığını söyledi, ülkesinin bu operasyonların hiçbirine katılmadığını ve Venezuela ile barışçıl ilişkileri sürdürdüğünü kaydetti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise Nicolas Maduro’nun yakalanmasını kutladı. Milei, paylaşımında “Özgürlük ilerliyor. Özgürlük yaşasın, kahretsin” ifadelerini kullandı.

İRAN, RUSYA KINADI

İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını kınayarak, “Bu saldırı, kuvvet kullanımını yasaklayan BM Şartı’nın ilgili maddelerinin açık ihlalidir ve tam anlamıyla bir saldırı eylemi niteliğindedir. ABD’nin bağımsız bir devlete yönelik askeri müdahalesi bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği ciddi biçimde tehdit etmektedir. Venezuela’nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin hakkı garanti altına alınmalıdır. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bu hukuka aykırı saldırının durdurulması için sorumluluk almalı, saldırının planlayıcıları ve failleri hesap vermelidir” dedi.

BM TOPLANACAK MI?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela gündemiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin toplanmasını desteklediklerini açıkladı. Konseyin toplanması için üye ülkelerden resmi talep sürecinin işletilmesi gerekiyor. Şu aşamada toplantı çağrısı destekleniyor, tarih ve saat netleşmiş değil.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırganlığının bahaneleri hiçbir temele dayanmıyor. Venezuela’ya yönelik ABD askeri saldırganlığı derin endişe sebebidir ve bu saldırı kınanmalıdır. Venezuela’nın dış müdahale olmadan kendi kaderini tayin etme hakkı garanti altına alınmalıdır. Güney Amerika bir barış bölgesi olarak kalmalıdır; Rusya, Venezuela ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırmaktadır. Rusya, Venezuela halkı ile dayanışma içindedir ve Venezuela liderliğinin ülkenin egemenliğini korumaya yönelik adımlarını desteklemektedir. Moskova, taraflar arasında diyaloğu desteklemeye hazırdır ve Rusya, Venezuela makamlarıyla iletişim halindedir” dedi.

Wall Street Journal, Venezuela Başkan Yardımcısı Delsi Rodriguez'in güvende olduğunu ve geçici başkan olarak atanabileceğini ileri sürdü.

SINIRLAR KAPATILDI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’daki gelişmeler üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısını tamamladıklarını duyurdu. Petro, toplantının sabah 03.00’te başladığını belirtti.

Petro’nun açıklamasına göre Kolombiya, sınır hattına kamu güvenlik güçlerini konuşlandırmaya başladı. Büyük bir mülteci akını durumunda tüm mevcut destek güçlerinin de sahaya sürüleceği ifade edildi.

Kolombiya’nın Venezuela’daki büyükelçiliğinin aktif durumda olduğu, Venezuela’da bulunan Kolombiya vatandaşlarından gelen yardım çağrılarına cevap verildiği kaydedildi. Petro, Kolombiya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak Konsey’in toplanması yönünde girişimde bulunacaklarını söyledi.

Açıklamada Kolombiya Hükümeti’nin, Venezuela’nın ve Latin Amerika’nın egemenliğine yönelik saldırıları reddettiğine değinildi. Petro, halklar arasındaki iç sorunların barış içinde, yine o halklar tarafından çözülmesi gerektiğini dile getirdi ve bunun Birleşmiş Milletler sisteminin temelini oluşturan halkların kendi kaderini tayin hakkı olduğunu ifade etti.

Petro, Venezuela halkına sivil diyalog ve birlik çağrısı yaptı. Açıklamada, “Egemenlik olmadan ulus olmaz. Barış tek yoldur. Halklar arasındaki diyalog ulusal birlik için temel unsurdur. Bizim önerimiz daha fazla diyalogdur” sözleri yer aldı.

YENİ DEVLET BAŞKANI KİM OLACAK?

Venezuela anayasası gereği yetkinin Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’e geçmesi gerekiyor. Ancak ülkede yaşanan belirsizlik nedeniyle kontrolün kimde olacağı net değil.

Venezuela muhalefeti ise sürgündeki Edmundo González’i meşru lider olarak gördüğünü duyurmuştu.

Maduro’nun yakalanmasının ardından muhalefetin önde gelen isimlerinden María Corina Machado’nun ülkenin yeni lideri olabileceği ihtimali de gündemde.

Machado, 2024 seçimlerinde adaylığı yasaklandığı için muhalefetin adayı olarak gösterilen Edmundo González’e destek verdi. González’in adı da Venezuela’da muhtemel yeni liderler arasında yer alıyor.

Maduro'nun 2018'de yeniden iktidara geldiği seçimler, o dönem özgür ya da adil olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

ABD ve AB dahil 50'den fazla ülke, muhalif lider Juan Guaido'nun darbe girişimine destek vermiş; Maduro ordunun desteğiyle girişimi bastırmıştı.

KONGRE TEPKİLİ

Bazı ABD’li Kongre üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik operasyon öncesinde Kongre’yi bilgilendirmemesi nedeniyle tepki gösterdi. Trump, New York Times ile yaptığı telefon görüşmesinde, Beyaz Saray’da düzenleyeceği basın toplantısında bu konuya da değineceğini söyledi.

TRUMP- VENEZUELA GERİLİMİ

Trump başkan olduktan sonra Venezuela’ya yönelik baskı sürecini kademeli şekilde sertleştirdi.

2017’den itibaren yaptırımlar devreye alındı, Venezuela yönetiminin ABD finans sistemine erişimi kesildi. Borçlanma, dijital varlıklar, altın sektörü ve devlet tahvilleri hedef alındı. Söz konusu hamlelerle birlikte petrol gelirlerine bağımlı Venezuela’nın dış kaynağa ulaşmasını büyük ölçüde tıkadı.

Yaptırımlar nedeniyle petrol üretimi düştü, rafineriler neredeyse durma noktasına geldi, ekonomi hızla küçüldü.

Halk yoksullaştı, beyin göçü arttı, toplumsal gerilim derinleşti. ABD, uzun süre Venezuela petrolünü yaptırımların dışında tutsa da son aşamada petrol ithalatını ve ordu üst yönetimini hedef alan yeni adımları gündeme aldı.

Aylar süren baskı ve kuşatma politikasının ardından ABD’nin askeri müdahalesi geldi.

SON DURUM

ABD’li bir yetkili, New York Times’a yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Nicolas Maduro’yu ele geçirdiği operasyon sırasında herhangi bir asker kaybı yaşanmadığını söyledi. Operasyonun kısa sürede tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Sky News’e konuşan Venezuela muhalefetinden kaynaklar, Maduro’nun ABD tarafından ele geçirilmesinin taraflar arasında varılan bir anlaşma ya da pazarlık kapsamında gerçekleşmiş olabileceğini dile getirdi. Aynı kaynaklar, daha önce ABD basınında Maduro’nun görevi bırakmak için Washington ile temas halinde olduğuna dair haberlerin yer aldığını hatırlattı.

TARİHTE BUGÜN

3 Ocak 2020: Trump, İranlı General Qassem Soleimani’nin öldürülmesi emrini verdi.



3 Ocak 2026: Trump, Venezuelalı Nicolas Maduro’nun yakalanması talimatını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

