ABD’nin Venezuela’ya yönelik hava ve füze saldırıları küresel krizi derinleştirirken, Türkiye’ye ilişkin dikkat çekici iddialar da yeniden gündeme geldi. Başkent Caracas’ta askeri üsler ve resmi binaların hedef alındığı saldırıların ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro olağanüstü hal ilan etti. Uluslararası basında yer alan iddialara göre Maduro’nun, kriz öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan diplomatik destek ve arabuluculuk talep ettiği öne sürülürken, Ankara’nın muhtemel rolü Washington ve bölge başkentlerinde yakından izleniyor.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik hava ve füze saldırıları uluslararası krize dönüştü. Başkent Caracas’ta patlamalar sürerken, askeri üsler ve resmi binalar hedef alındı. Saldırıların ardından Venezuela’da olağanüstü hal ilan edildi, seferberlik kararı alındı.

Son aylarda ABD basınında yer alan iddialarda, Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek ve arabuluculuk talep ettiği öne sürülmüştü.

RUSYA’DAN NET MESAJ: ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarına ilişkin kısa süre içinde resmi açıklama yapacaklarını duyurdu. Moskova’dan gelen ilk mesajlarda sert bir tutum öne çıktı.

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev, ABD’nin askeri hamlesine tepki göstererek, “Venezuela, ABD için hiçbir şekilde tehdit oluşturmuyordu; ne askeri ve insani olarak ne de suç ve uyuşturucu bağlantıları açısından. Bu durum Birleşmiş Milletler tarafından da teyit edilmişti” dedi.

Kosachev, son günlerde ve haftalarda Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen askeri eylemlerin hiçbir somut dayanağının bulunmadığını belirterek, “Mevcut askeri operasyonun hiçbir gerekçesi yok” ifadelerini kullandı. Kosachev ayrıca uluslararası hukukun açık biçimde ihlal edildiğini ve küresel toplumun büyük bölümünün bu saldırıyla arasına mesafe koyacağını söyledi.

PETRO: CARACAS FÜZELERLE BOMBALANIYOR

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Caracas’ın füze saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Petro, “Şu anda Caracas’ı bombalıyorlar. Tüm dünyaya uyarı, Venezuela’ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar” sözleriyle uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Petro, Amerikan Devletleri Örgütü ve Birleşmiş Milletler’in acil şekilde toplanması gerektiğini söyledi. Petro ayrıca ABD’nin Venezuela parlamento binasını hedef aldığını, sivil ve resmi noktaların vurulduğunu aktardı.

KÜBA’DAN SERT ÇIKIŞ: VATAN YA DA ÖLÜM

Küba Devlet Başkanı, Venezuela’ya yönelik saldırıları kınadı. Açıklamada yaşananlar “cesur Venezuela halkına ve Amerika’mıza karşı devlet terörizmi” olarak nitelendirildi. Küba lideri, “Vatan ya da ölüm, üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

MADURO OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal ilan eden kararnameyi yürürlüğe koydu. Seferberlik kapsamında tüm savunma planlarının devreye alındığı, hükümet ve güvenlik kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ABD SENATOSU DEVRE DIŞI BIRAKILDI

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin, Venezuela’da gerçekleştirilen askeri harekât öncesinde bilgilendirilmediği öğrenildi. Operasyon sürecine ilişkin Komite’ye herhangi bir resmi bildirim yapılmadı.

TÜRKİYE YENİDEN GÜNDEMDE: ERDOĞAN DETAYI

Saldırıların ardından geçmişte gündeme gelen Türkiye başlığı yeniden öne çıktı. Son aylarda ABD basınında yer alan iddialarda, Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek ve arabuluculuk talep ettiği öne sürülmüştü.

Washington Post ve New York Times’ta yer alan haberlerde, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın Maduro için sığınma adresleri arasında Türkiye’yi işaret ettiği hatırlatıldı. Graham, Türkiye’nin Maduro’ya yakın duran ülkeler arasında yer aldığını söylemişti. Ankara cephesinden bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin hem diplomatik ağırlığı hem de bölgesel krizlerdeki rolü nedeniyle ABD-Venezuela hattındaki gelişmelerde adı yeniden gündeme geldi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırıları sonrası yaşananlar, yalnızca Latin Amerika’yı değil ABD, Türkiye, Avrupa ve küresel dengeleri doğrudan etkileyen yeni bir kriz sürecini başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası