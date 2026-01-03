ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesiyle birlikte Latin Amerika merkezli kriz, küresel bir siyasi kırılmaya dönüştü. Başkent Caracas’ta art arda yaşanan patlamalar, askeri üsler ve devlet kurumlarının hedef alınmasıyla tansiyon zirveye çıktı. Operasyonun ardından Venezuela’da olağanüstü hal ve seferberlik ilan edilirken, ülkenin gelecekteki yönetimi ve yeni devlet başkanının kim olacağı sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Peki, Venezuela yeni devlet başkanı kim olacak, Nicolas Maduro öldü mü? İşte detaylar...

ABD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen hava ve füze saldırıları sonrası Caracas’ta alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Parlamento binası dahil olmak üzere çok sayıda resmi noktanın vurulduğu iddia edilirken, sivillerin bulunduğu bölgelerde de büyük hasar oluştuğu bildirildi. Venezuela yönetimi, tüm savunma planlarının devreye alındığını ve güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğunu duyurdu. Peki, Venezuela yeni devlet başkanı kim olacak, Nicolas Maduro öldü mü?

VENEZUELA YENİ DEVLET BAŞKANI KİM OLACAK?

Venezuela’da yeni devlet başkanının kim olacağına dair net bir karar henüz gelmedi. Ülkede uzun süredir devam eden siyasi kriz nedeniyle iktidar ve muhalefet arasında ciddi bir meşruiyet tartışması yaşanıyor.

Mevcut durumda devlet başkanlığı görevini yürüten Nicolas Maduro’nun konumu uluslararası alanda farklı ülkeler tarafından farklı şekillerde değerlendiriliyor. Anayasal süreçler işletildiği takdirde, muhtemel bir görev değişiminde geçici yönetim ve erken seçim senaryoları gündeme gelebilir. Muhalefet cephesi ise yeni bir seçimle farklı bir ismin devlet başkanı olması gerektiğini savunuyor.



NICOLAS MADURO ÖLDÜ MÜ?

Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in nerede olduklarına dair net bilgi bulunmadığı duyuruldu.

Açıklamada her iki ismin de hayatta olduğuna ilişkin ABD’den somut kanıt talep edildi. Gelen açıklama Maduro’nun öldüğü ya da görev yapamayacak durumda olduğu yönündeki iddiaları güçlendirirken, resmi makamlar tarafından ölümüne dair doğrulanmış bir bilgi henüz paylaşılmadı.

AMERİKA VENEZUELA OLAYI NEDİR?

ABD-Venezuela gerilimi Trump’ın ilk başkanlık döneminden bu yana uygulanan yaptırımlar, diplomatik baskılar ve siyasi müdahalelerle tırmandı.

2017’den itibaren devreye alınan yaptırımlar Venezuela’nın petrol gelirlerini ve dış finansmana erişimini ciddi şekilde sınırladı. Aylar süren baskı ve kuşatma politikasının ardından Trump yönetimi, askeri müdahale kararını hayata geçirdiğini duyurdu.

ABD VENEZUELA SALDIRDI MI?

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik geniş çaplı bir askeri saldırının tamamlandığını açıkladı. Trump tarafından yapılan açıklamada, operasyonun tam ölçekli olduğu, Venezuela’daki yönetimi doğrudan hedef aldığı ve saldırının ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamaya göre ABD güçleri, Venezuela’daki kritik noktaları hedef aldı ve operasyonun detaylarının daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

