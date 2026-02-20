Trendyol Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor ile üst sıralar için mücadele eden Kocaelispor’un karşı karşıya geleceği haftanın açılış maçına ilişkin yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel kadro detayları netleşti. Peki, Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Çaykur Rizespor-Kocaelispor karşılaşması öncesinde iki takımın ligdeki konumu, eksik oyuncuları ve ilk yarıda oynanan maçın sonucu futbolseverlerin gündeminde yer alırken, mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar yayıncı kuruluş ve maç saatine odaklandı.

ÇAYKUR RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Kocaelispor mücadelesi 20 Şubat akşamı Çaykur Didi Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklanırken haftanın açılış maçı olması nedeniyle futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek, yardımcı hakemlik görevlerini ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlenecek.

Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri paylaşıldı

İki ekip ligin ilk yarısında Kocaeli’de karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı. Bu kez Rize’de oynanacak mücadelede Çaykur Rizespor taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet arayacak.

Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 21 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 30 puanla 7. sırada bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Kocaelispor karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig’in yayıncı kuruluşu üzerinden yayımlanacak mücadele, aynı zamanda platformun dijital uygulamaları aracılığıyla da takip edilebilecek.

Çaykur Rizespor’da sakatlığı süren Alikulov ile kart cezalısı Papanikolaou forma giyemeyecek. Kocaelispor’da ise Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska ve Mahamadou Susoho sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

