Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. İki ekip lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelirken maçın yayın saati, muhtemel kadrolar ve eksik oyuncular futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Konya’da oynanacak. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, uzun süredir kazanamayan Konyaspor deplasmanında hem serisini sürdürmek hem de Avrupa maçı öncesi moral depolamak istiyor.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray mücadelesi 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma, iki takımın lig tarihindeki 50. randevusu olacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip ligde çıktığı 22 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 55 puanla zirvede yer alıyor. Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 20 puanda ve alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor. Galatasaray son 10 lig maçında yenilgi yüzü görmezken, Konyaspor’un 12 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli stoper bu karşılaşmada kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Konyaspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek. Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten Berkan, yarınki müsabakada ilk kez eski takım arkadaşlarına karşı galibiyet arayacak.

Ev sahibi ekip bu maçla birlikte hem kötü gidişatı sonlandırmayı hem de ligde rahat bir konuma yükselmeyi hedefliyor. Özellikle iç sahada son 5 maçın beraberlikle sonuçlanması taraftarın galibiyet beklentisini artırmış durumda.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

