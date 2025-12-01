Latin Amerika siyasetini sarsan iddia CNN’den geldi. Kanala konuşan ABD’li kaynaklara göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington ile yürütülen gizli temaslarda en geç 18 ay içinde görevden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

CNN’in aktardığı bilgilere göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri’ne en geç 18 ay içinde görevden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD yönetimi ile Maduro temsilcilerinin bir süredir çeşitli kanallardan temasta olduğu, yeni bir müzakere formatı üzerinde durulduğu ifade ediliyor. CNN’in haberinde şu ifade yer aldı:

"ABD ve Venezuela arasındaki önceki gayri resmi görüşmelerde Maduro, en geç 18 ay içinde istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı."

Latin Amerika siyasetini sarsan iddia CNN’den geldi. Kanala konuşan ABD’li kaynaklara göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington ile yürütülen gizli temaslarda en geç 18 ay içinde görevden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

TRUMP: VENEZUELA DOST BİR ÜLKE DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonunda yaptığı açıklamalar iki ülke arasındaki gerginliği daha da tırmandırmıştı.

Trump, "Venezuela’yı pek dost bir ülke olarak görmüyoruz. Ülkemize hapishanelerden, çetelerden milyonlarca insan gönderiyorlar." dedi.

ABD’nin Venezuela hava sahasının kapatılması çağrısı da tansiyonu yükseltti. Trump, bu hamlenin muhtemel bir saldırı sinyali olup olmadığını soran gazetecilere “Bundan hiçbir anlam çıkarmayın.” cevabını verdi.

"TÜRKİYE SÜRGÜN İÇİN EN UYGUN ÜLKE"

The Washington Post’a konuşan, Trump yönetiminin Venezuela dosyasını yakından bilen isimsiz bir ABD'li yetkili, “Maduro için en uygun sürgün ülkesi Türkiye olur” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynağa göre Maduro, Erdoğan’a güveniyor; Erdoğan’ın da Trump ile doğrudan temas kurabilen az sayıdaki liderden biri olduğu vurgulandı.

ABD’DEN MADURO’YA GÖZDAĞI: GEREKİRSE ASKERİ TEDBİR

Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre Trump’ın geçen hafta Maduro ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Venezuela lideri görevi bırakmazsa "askeri seçenekler"in gündeme gelebileceğini söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise Trump’ın sözlerini “düşmanca” nitelendirerek Caracas’ın hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini açıkladı.

VENEZUELA KRİZİ SOKAKTA VE DENİZDE BÜYÜYOR

Washington Post’un 11 kişinin öldüğü Trinidad açıklarındaki ABD baskınına dair ortaya çıkardığı bilgiler de iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltti.

Haberde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “saldırıda hayatta kalanların sağ bırakılmaması” yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Trump ise uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada bu bilgilerden haberi olmadığını, konunun araştırılacağını söyledi.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası