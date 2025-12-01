Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi kasımda %-0,66 değer kaybı ile 10.898’den kapanış yapı. Aralık işlemleri bugün başlarken; analistler bu ay kasım TÜFE ve TCMB faiz kararının takip edileceğini belirterek, endekste 10.800’ün destek ve 11.150-11.250 bandının direnç olarak öne çıkabileceğini aktarıyor. Bu arada BİST 100 kapsamında geçen ay hisse bazlı getiriler %70 yaklaştı. İşte kasımda en çok yükselen ve düşen ilk 10 hisse…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi kasımda 10.373 ve 11.152 puan gibi geniş bir aralıkta dalgalanmasına rağmen, aylık kapanışı %-0,66 değer kaybı ile 10.898’den yaptı.

Böylece endeks, eylül ve ekim aylarındaki sınırlı düşüşün ardından üçüncü ayı da kayıpla tamamladı. Bu yıl ağustos ayında 11.605 puan ile TL bazında tarihî zirvesini test eden endeksin, son 2 aylık süreçte 11.250 direncini aşamadığı dikkat çekiyor.

BORSADA BEKLENTİLER

Aralık ayında, bu hafta çarşamba açıklanacak enflasyon verisinin öncelikle kritik öneme sahip olduğunu aktaran analistler, “Kasımda enflasyonun %1,3 ve daha altında gelebileceği tahmin ediliyor. Böyle bir gerçekleşme, son yılların da en düşük aylık rakamına işaret edebilir ve TCMB’nin 11 Aralık tarihindeki faiz toplantısı için indirim sinyali verebilir. Borsa endeksi de aralık ayının ilk yarısında bu iki gelişmeden destek bularak pozitif bir görümün sergileyebilir” yorumunda bulunuyor.

BİST 100’DE TEKNİK SEVİYELER

Endeksin günlerdir 50 günlük hareketli ortalamaya da işaret eden 10.930’a yakın seyrini koruduğunu aktaran analistler, “Teknik olarak bakıldığında 50 günlük ortalamanın aşılması önemli olmakla birlikte 10.800 ilk destek olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 11.150-11.250 bandı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Aralık ayı işlemlerinde bu bölgenin aşılması halinde yükselişin ivme kazandığını görebiliriz. Yurt içinde ekonomi dışı haber akışı da önemli” diye konuşuyor.

Borsada getiriler %70’e yaklaştı! Kasımda en çok yükselen ve düşen hisseler

KASIMDA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsada BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında kasımda en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle sıralanıyor:

-IEYHO: 58,00 TL (%69,89)

-DSTKF: 876,00 TL (%36,24)

-HALKB: 35,62 TL (%33,61)

-TRALT: 34,94 TL (%29,99)

-VAKBN: 28,78 TL (%17,66)

-ALARK: 93,80 TL (%16,23)

-MGROS: 521,00 TL (%15,72)

-KTLEV: 16,16 TL (%15,35)

-TTKOM: 55,75 TL (%9,31)

-AGHOL: 27,92 TL (%8,81)

Geçen ay 1 hissedeki getiri %70’e yaklaştı. 4 hissedeki prim ise %25 üzerinde gerçekleşti.

KASIMDA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında kasımda en çok düşen ilk 10 hisse ise şunlar oldu:

-GRTHO: 272,50 TL (%-40,73)

-REEDR: 7,34 TL (%-27,76)

-KCAER: 10,48 TL (%-24,11)

-BTCIM: 3,40 TL (%-22,55)

-PATEK: 24,22 TL (%-19,27)

-TKFEN: 68,00 TL (%-19,24)

-DAPGM: 11,48 TL (%-18,23)

-AKSA: 10,16 TL (%-18,06)

-BALSU: 17,06 TL (%-17,96)

-KUYAS: 42,44 TL (%-16,62)

Geçen ay 4 hissedeki değer kaybı %-20’nin üzerinde gerçekleşti.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik, borsada fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

