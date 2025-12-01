İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından geçen ay ilandaki konutlar dikkatle alınarak yapılan analizde, mega kentte ortalama kira 34 bin TL olarak ölçüldü. En ucuz ilçe konumunu koruyan Esenyurt’ta ise ortalama kira, kasımda 20 bin TL’ye ulaştı. Kasım 2025 rakamlarına göre İstanbul’un en pahalı ve en ucuz ilçeleri hangileri oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Kiralık konut piyasasında hareketlilik devam ederken, Türkiye’de nüfusu en yüksek il olan İstanbul’da da kasım ayı rakamları belli oldu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından geçen ay ilandaki konutlar dikkatle alınarak yapılan analizde, mega kentte ortalama kira 34 bin TL olarak ölçüldü.

EN UCUZ İLÇELER

1-Esenyurt: 20 bin TL

2-Sultangazi: 22 bin TL

3-Esenler: 22 bin TL

4-Arnavutköy: 22 bin 500 TL

5-Silivri: 24 bin 300 TL

Çatalca, Fatih ve Sultanbeyli de ortalama 25 bin TL kira ile en ucuz ilçeler arasında yer aldı.

EN PAHALI İLÇELER

Bakırköy: 70 bin TL

Kadıköy: 69 bin TL

Sarıyer: 65 bin TL

Zeytinburnu: 62 bin TL

Beşiktaş: 55 bin TL

Üsküdar 44 bin 500 TL ve Eyüpsultan da 42 bin TL kira ile en pahalı ilçeler listesinde öne çıkıyor.

ZEYTİNBURNU SÜRPRİZİ

Geçen ayki ilanlarda Zeytinburnu, ortalama kira bedeli ile Beşiktaş’ın önünde gözüktü.

Sektör temsilcileri, Zeytinburnu ilçesinde ilandaki konutlara bakıldığında, sahil kesimindeki yeni nesil lüks sitelerin ön plana çıktığını belirterek, “Bakırköy’ün de devamı gibi olan bu bölgedeki markalı ve lüks konutlar, Zeytinburnu ilçe ortalamasını yukarı çekiyor. İlçenin daha iç kesimlerinde, ortalamanın altında kiralık bulunabiliyor” diye konuşuyor.

BEŞİKTAŞ, FATİH, ESENYURT

Beşiktaş’ta ise eski yapı stokunun fazlalığı ve ilandaki kiralık arzının daha az olmasının, ortalama fiyatlar üzerinde etkili olamaya devam ettiği bildiriliyor.

Kasım ayında İstanbul’da ilçeler bazında en düşük ortalama kiranın 20 bin TL’yi bulması da dikkatlerden kaçmadı. Önceki aylarda 17 bin 500-19 bin TL bandındaki ortalama fiyatı ile öne çıkan Esenyurt’ta ortalama kira, kasımda 20 bin TL’ye ulaştı.

Fatih ilçesi de İstanbul’un merkezinde yer almasına rağmen, eski yapı stoku, ilçedeki kiraların da düşük seviyede kalmasını beraberinde getiriyor.

BAKIRKÖY VE KADIKÖY

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasının güney sahillinde yer alan merkez bölgeleri Bakırköy ve Kadıköy, en pahalı ilçeler arasındaki yerini koruyor.

Hızlı kentsel dönüşüm ve artan konut arzı ile dikkat çeken Kadıköy, yüksek fiyatına rağmen İstanbul’da satışların en çok gerçekleştiği ilk 10 ilçe arasında yer alıyor.

