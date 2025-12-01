Ankara su ve kanalizasyon idaresi (ASKİ) tarafından yapılan son dakika duyurularla beraber, 1 Aralık pazartesi günü başkentin bazı ilçelerinde planlı su kesitlerin uygulanacağı belli oldu. Yaşanan arızalar, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında susuz kalan Ankaralılar "Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunu gündeme taşıdı.

ASKİ son dakika açıklamasıyla su kesintisine dair güncel bilgiler açıklığa kavuştu. Ankaralılar, yaşadıkları ilçedeki su kesintisine ilişkin detayları öğrenmek istiyor.

1 ARALIK ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

1 Aralık 2025 Pazartesi günü Ankara'nın Çankaya, Polatlı, Sincan ve Mamak ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Sırasıyla 12.00, 20.00, 23,55 ve 05.00''da sular gelecektir.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 1.12.2025 07:40:00

Tamir Tarihi: 1.12.2025 12:00:00

Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle,su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. (Su seviyesi düşüklüğü nedeniyle hatların dolmasında gecikme yaşanmıştır) Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Anıttepe, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Cumhuriyet, Devlet, Doğuş, Ehlibeyt, Emek, Esatoğlu, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Göktürk, Güvenenler, Güzeltepe, Harbiye, İlkadım, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Küçükesat, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Nasuh Akar, Oğuzlar, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Tınaztepe, Umut, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Öveçler, Yücetepe, Zafertepe, 100.Yıl Mahalleleri

POLATLI

Arıza Tarihi: 1.12.2025 09:20:00

Tamir Tarihi: 1.12.2025 20:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 500' Lük hat tapalama işleminde, bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mah. Zafer Mah. Yeni Mah. Kurtuluş Mah. Şehitlik Mah.Bir Kısmı.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 30.11.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 1.12.2025 23:55:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ya da basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler: Pınarbaşı Mahallesi Malazgirt Mahallesi Saraycık Mahallesi ve üst kotlar Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

MAMAK

Arıza Tarihi: 30.11.2025 19:20:00

Tamir Tarihi: 1.12.2025 05:00:00

Detay: Detay: Sayın Abonelerimiz; Mamak ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Abidinpaşa, Akdere ,Şehit Cengiz Topel, Demirlibahçe, Kazım Orbay, Kartaltepe, Mehtap, Saimekadın, Tuzluçayır, Kutlu, Mutlu, General Zeki Doğan, Şafaktepe, Balkiraz, Aşık Veysel, Ege, Cengizhan, Akşemsetttin, Duralialıç, Bogazici, Fahrikorutürk, Misket, Zirvekent, Şahintepe, Şirintepe, Çağlayan.

Editör:SEVCAN GİRGİN

