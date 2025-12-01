Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçede yaşayanlara zor anlar yaşattı. Sağanak sonrasında tarım arazilerini, iş yerlerini, yazlık evleri su bastı.

Balıkesir’de dün etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sonrasında Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sel meydana geldi.

EVLER, İŞ YERLERİ, ARAZİLER... SULAR ALTINDA

Etkili olan sağanak sonrasında ilçedeki evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini su bastı. Sağanaktan en çok etkilenen yer ise Ali Çetinkaya Mahallesi oldu. Özellikle mahalledeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresinde bulunan yazlık evler sular altında kaldı.

Yazlık evlerin bahçeleri tamamen sular altında kaldı

Su basan evlerdeki suyu boşaltmak için ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tarım arazileri de sudan görünmez hale geldi

