Sağanak vuran kentte kahreden tablo! Tarım arazileri, evler, iş yerleri sular altında
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçede yaşayanlara zor anlar yaşattı. Sağanak sonrasında tarım arazilerini, iş yerlerini, yazlık evleri su bastı.
Özetle
Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde dün etkili olan şiddetli sağanak sonrasında ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı.
- Balıkesir'de etkili olan şiddetli sağanak, Edremit ve Burhaniye'de sele yol açtı.
- Evler, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı.
- En çok etkilenen bölge Ali Çetinkaya Mahallesi ve çevresindeki yazlık evler oldu.
- Su basan alanlarda itfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı.
Balıkesir’de dün etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sonrasında Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sel meydana geldi.
EVLER, İŞ YERLERİ, ARAZİLER... SULAR ALTINDA
Etkili olan sağanak sonrasında ilçedeki evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini su bastı. Sağanaktan en çok etkilenen yer ise Ali Çetinkaya Mahallesi oldu. Özellikle mahalledeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresinde bulunan yazlık evler sular altında kaldı.
Su basan evlerdeki suyu boşaltmak için ise itfaiye ekipleri müdahale etti.
