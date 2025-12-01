Hatay'da Uzunkavak Mahallesi, yapılan referandumda 480 "evet" oyuyla 80 yıl sonra Reyhanlı ilçesinden ayrılarak Kumlu ilçesine bağlanma kararı aldı. Hatay Valiliği ve ilgili kurumların onayı sonrası süreç tamamlandı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahalle sakinleri, resmi işlemler için 25 kilometre yol gitme zorunluluğunun sona ermesinden memnun olduklarını belirtirken, Mahalle Muhtarı Mehmet Albayrak 2 yıllık mücadelenin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi, gerçekleşen referandumun ardından Resmi Gazete'de yayınlanan 10619 sayılı kararla Kumlu ilçesine bağlandı. Reyhanlı'dan Kumlu'ya 2 yılı bulan sürecin ardından bağlandıklarını ifade eden Uzunkavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Albrayrak, mağduriyet sürecinin geride kaldığını belirterek mutlu olduklarını söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti. Depremzedelerin yaşadığı Uzunkavak'ta vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol katetmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.

Uzunkavak Mahallesi

UZUNKAVAK MAHALLESİ RESMEN KUMLU İLÇESİNE BAĞLANDI

Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası 2 yıl önce mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti. Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oy ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye meclisinde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama gerçekleştirildi ve Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılma talebi kabul edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan 21 Kasım 2025 tarihli 10619 sayılı kararla birlikte Uzunkavak Mahallesi resmi olarak Kumlu ilçesine bağlandı.

"TABELAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Reyhanlı'dan Kumlu'ya 2 yıllık sürecin ardından bağlandıklarını ifade eden Uzunkavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Albrayrak, "Kumlu ilçesine bağlanmış durumdayız ve önümüzde günlerde tabelada yazan Reyhanlı ilçesi ismini değiştirip Kumlu ilçesi olarak değiştireceğiz." dedi.

Uzunkavak Mahallesi

"MÜCADELEMİZ 2 YIL SÜRDÜ"

İlçe değişikliği sürecinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü söyleyen Uzunkavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Albayrak, mahallelinin ciddi sıkıntılardan kurtulduğunu belirterek, "Uzunkavak Mahallesi, 1945 yılından beri Reyhanlı ilçesinde bağlı bulunan bir köy durumundaydı. Reyhanlı ilçe merkezi köye 25 kilometre uzaklıkta ama hemen yanı başımızda olan Kumlu ilçesine bağlı olmak, bizim için her konuda mutlaka iyi olacaktır. Çünkü şimdiye kadar Reyhanlı ilçesine bağlı olmanın Uzunkavak Mahallesi halkına verdiği sorunları anlatmaya kalksak bitiremeyiz. Uzunkavak Mahallesi halkı için en iyisinin Kumlu ilçesi olacağını düşünüyorum. 2 yıl önce yaptığımız referandumda, Uzunkavak halkının tamamıyla 'evet' kullanması bunun bir göstergesidir." dedi.

"SÜRECİ TAMAMLADIK, SONUNDA BAŞARMIŞ DURUMDAYIZ"

Albayrak, "Ben bu süreçte ilk muhtar olduğum ilk zamanlarda sıkıntıyı ciddi anlamda fark ettim. Bu sürecin buraya kadar gelmesine çok emek verdim. Bu süreci tamamladık, mahalle halkıma hayırlı uğurlu olsun. Sonunda başarmış durumdayız. Kumlu ilçesine bağlanmış durumdayız ve önümüzde günlerde tabelada yazan Reyhanlı ilçesi ismini değiştirip Kumlu ilçesi olarak değiştireceğiz. Ondan sonra daha güzel bir görünüm olacak." ifadelerini kullandı.

Uzunkavak Mahallesi

Vatandaşların ilçe değişikliği durumundan çok memnun kaldığını belirten Albayrak, "Vatandaşların sürecin en başından beri bana destek vermeleri bunun bir göstergesiydi. Ben bu sürece çok emek verdim ve sonunda bağlandığımız için seviniyorum. Emeklerimiz en sonunda başarıya ulaştı. Bu kutlu ve mutlu günümüzün Uzunkavak halkına ve Kumlu ilçesine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası