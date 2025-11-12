Arıza Tarihi: 12.11.2025 09:40:00
Tamir Tarihi: 12.11.2025 16:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Gülveren mahallesi Karatepe Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Gülveren Mah. Birkısım