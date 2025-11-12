ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan açıklamalara göre, farklı arızalar ve yoğun kullanıma bağlı düşüklükleri nedeniyle su alamayan bölgelerde suların saat kaçta geleceği merak konusu haline geldi.

BUGÜN ANKARA'DA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SULAR GELECEK?

12 Kasım 2025 Çarşamba günü Ankara'daki su kesintileri ve basınç düşüklüğü sorunları; Etimesgut'ta saat 14.00'te, Yenimahalle (Hurdacılar Sitesi) ve Polatlı (Gülveren) bölgelerinde saat 16.00'da, Polatlı (Şentepe= bölgesinde ise en geç saat 18.00'de giderilerek suların geri gelmesi beklenmektedir.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 12.11.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.11.2025 16:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi: İvedik köy mahallesi Atatürk caddesi içerisinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İvedik köy mahallesi hurdacılar sitesi tamamı.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 12.11.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.11.2025 14:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şehitali Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Orhun Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 12.11.2025 09:20:00

Tamir Tarihi: 12.11.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında 3.şahıslardan meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. Birkısım

POLATLI