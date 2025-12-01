Piyasalarda yılın son ayı başlarken, 3 Aralık Çarşamba günü kasım ayı TÜFE verisi açıklanacak. Aylık enflasyonun %1,31 ve altında gelebileceği tahmin ediliyor. Analistler, enflasyonun düşük gelmesi halinde faiz indirimi için TCMB’nin elini güçleneceğini ve bunun mevduat faizlerine de yansıyabileceğini belirtiyor. 1 Aralık 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranı hangi bankalarda? 750 bin TL’nin getirisi kaç TL? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının ilk 11 aylık döneminde yaklaşık %35 nominal kazanç elde eden mevduat yatırımcısı, yıllık enflasyonun üzerinde getiri sağlayarak reel olarak da birikimini korumayı başardı. Riski sevmeyen mevduat yatırımcısı için aralık ayının ilk haftasında dikkatler enflasyon verisine çevrildi.

3 Aralık Çarşamba günü kasım ayı TÜFE verisi açıklanacak. Beklentilere bakıldığında AA Finans'ın anketinde aylık %1,31 olarak tahmin edilen kasım enflasyonu için; Akbank Ekonomik Araştırmalar %1,1, Kuveyt Türk Yatırım %1,29 ve Tacirler Yatırım 1,20 artış bekliyor.

2025 YILININ EN DÜŞÜĞÜ MÜ?

2025 yılının ilk 10 ayında “aylık TÜFE” şöyle gerçekleşmişti:

-Ekim 2025: %2.55

-Eylül 2025: %3.23

-Ağustos 2025: %2.04

-Temmuz 2025: %2.06

-Haziran 2025: %1.37

-Mayıs 2025: %1.53

-Nisan 2025: %3

-Mart 2025: %2.46

-Şubat 2025: %2.27

-Ocak 2025: %5.03

Kasım ayı için beklentilere paralel bir rakam gelmesi halinde, bu veri, 2025 yılının da en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçecek.

Mevduat faizi için kritik çarşamba! 750 bin TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu?

TCMB BEKLENTİLERİ

Öte yandan Merkez Bankasının faiz politikasında, enflasyonu öncelikli olarak takip ettiği de biliniyor. Analistler, “Kasım ayında TÜFE’nin %1’e yakın gerçekleşmesi halinde, dezenflasyon sürecinin de devam ettiği yönünde kuvvetli sinyaller alınabilecek. Dolayısıyla böyle bir veri 11 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi için TCMB’nin de elini güçlendirecek. Politika faizinde yeni bir indirim, mevduat faizlerinde de bir miktar düşüşü beraberinde getirebilir” diye konuşuyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

1 Aralık 1015 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %41,50

-Akbank: %41,50

-Vakıfbank: %41,50

-Yapı Kredi: %41,00

-Getir Finans: %41,00

-Odea Bank: %41,00

-Alternatif Bank: %40,50

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

750 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 750 bin TL mevduatın getiri tablosu:

Mevduat Tutarı: 750 bin TL

Mevduat Oranı: %41,50

Mevduat Vadesi: 32 gün

Mevduat Getirisi: 22 bin 512 TL

Editör:ÖMER FARUK BİNGÖL

