Dünya diplomasisi yeni bir kırılma noktasına sürüklenirken, Maduro’nun sürgün için Türkiye’yi istediği iddiası Washington ve Caracas hattını karıştırdı. Venezuela basınının ortaya attığı kulis bilgilerine göre ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki son görüşmede, Maduro’nun geleceği gizli gündem maddesi oldu. Washington Post ve New York Times’ın aktardığı bilgiler, senaryonun ABD yönetiminde bile “gerçekçi seçenek” olarak konuşulduğunu gösterirken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Türkiye’yi açık açık işaret eden çıkışı tartışmayı daha da büyüttü.

Venezuela basınının ortaya attığı iddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son görüşmede, Nicolas Maduro’nun geleceği de gündeme geldi.

İddialara göre Maduro, Erdoğan’dan hem Washington ile Caracas arasındaki gerilimin tırmanmaması için arabuluculuk yapmasını istedi hem de kendisine geçici koruma sağlanması talebinde bulundu.

"TÜRKİYE SÜRGÜN İÇİN EN UYGUN ÜLKE" İDDİASI

The Washington Post’a konuşan, Trump yönetiminin Venezuela dosyasını yakından bilen isimsiz bir ABD'li yetkili, “Maduro için en uygun sürgün ülkesi Türkiye olur” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynağa göre Maduro, Erdoğan’a güveniyor; Erdoğan’ın da Trump ile doğrudan temas kurabilen az sayıdaki liderden biri olduğu vurgulandı.

Yetkili, bu senaryonun "gerçekçi seçenekler arasında konuşulduğunu" öne sürerken, Trump kampanyasının sözcülerinden Anna Kelly iddialara "yorum yok" cevabını verdi.

Venezuela hükümeti ise Maduro’nun sürgün planı yaptığı iddiasını kesin dille reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.(2022)

SENATÖR LİNDSEY GRAHAM: TÜRKİYE VE İRAN FAZLA GÜZEL BU MEVSİM

Tartışmayı büyüten çıkış ise ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’dan geldi. Trump’ın Venezuela hava sahasını “kapalı ilan edin” çıkışı sonrası Graham, Maduro’nun muhtemel sığınma adresleri arasında Türkiye ve İran’ın konuşulduğunu kamuoyu önünde ima etti.

Graham, Maduro hükümetini "narkoterörist devlet" olarak nitelendirerek, iki ülkenin yıllardır Maduro’ya ekonomik ve diplomatik destek sağladığına dikkat çekti.

ERDOĞAN–MADURO İLİŞKİLERİ NEDEN WASHİNGTON’DA GÜNDEM?

ABD basınına göre Türkiye’nin öne çıkmasının birkaç nedeni var:

Erdoğan, 2024 seçimlerinin ardından Maduro’yu tebrik eden az sayıdaki liderden biri oldu.

İki lider birbirine sık sık “kardeşim” diye hitap ediyor.

Türkiye ve Venezuela arasında özellikle altın ticareti üzerinden güçlü ekonomik ilişkiler bulunuyor.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul–Karakas uçuşları ilişkiyi derinleştiren unsurlardan biri olarak görülüyor.

Ankara, Trump döneminde Gazze ve Ukrayna dosyalarında da aktif arabulucu rolü oynamıştı.

Washington Post, bu nedenlerle ABD’de birçok ismin Maduro için en “uygun ve güvenilir” sürgün adresinin Türkiye olduğu kanaatini taşıdığını yazdı.

Venezuela lideri Maduro, Erdoğan’dan yardım mı istedi? ABD’li senatör Graham Türkiye'yi işaret etti

NEW YORK TİMES: TRUMP VE MADURO TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

New York Times’ın haberine göre Trump, geçtiğimiz hafta Maduro ile telefon görüşmesi yaparak muhtemel bir yüz yüze temas ihtimalini bile gündeme getirdi. ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını artırması sonrası Caracas, Washington’u “sömürgeci tehdit” ile suçlarken, ABD ise Maduro’yu “uyuşturucu kaçakçılığı ve terör örgütleriyle işbirliği” ile itham ediyor.

ANKARA CEPHESİNDE RESMİ AÇIKLAMA YOK

Türkiye tarafı ise hem sürgün iddiaları hem de arabuluculuk haberleriyle ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın gelişmeleri "yakından izlediğini", ancak “sürgün pazarlığı” şeklinde bir formülün masada olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını aktardı.

Editör:MÜZEYYEN BIYIK

