Kocaeli’de etkisini gösteren fırtına bir kayık alabora oldu. Kayığın içindeki iki kişiden biri kurtarıldı, birini ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kirazlıyalı Sahili'nde kayıkla denize açılan 2 kişinin içinde bulunduğu kayık, fırtına sonrasında alabora oldu.

Tekne alabora oldu, iki kişiden biri kayboldu

1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP

Yapılan ihbar sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi. Kayıktaki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi

