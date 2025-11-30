İhlas Haber Ajansı • Kocaeli
Alabora olan kayıkta can pazarı! 1’i kurtarıldı 1’i kayıp
Kocaeli’de etkisini gösteren fırtına bir kayık alabora oldu. Kayığın içindeki iki kişiden biri kurtarıldı, birini ise arama çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kirazlıyalı Sahili'nde kayıkla denize açılan 2 kişinin içinde bulunduğu kayık, fırtına sonrasında alabora oldu.
1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP
Yapılan ihbar sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi. Kayıktaki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
