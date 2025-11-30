13 günlük suyu kalan Yalova’da Gökçe Barajı’nın sularının çekilmesi sonucunda tarihi Çınarlı Hıyabanı yolunun kalıntıları gün yüzüne çıktı. İstanbul'dan Yalova'ya uzanan tarihi yol, drone ile görüntülendi.

Yalova'da doluluk oranı kritik seviyelere düşen Gökçe Barajı'nda suların çekilmesiyle tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın sular altındaki kalıntıları ortaya çıktı.

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 8’in altına düştü. Yaklaşık 13 günlük suyu kalan kentte baraj sularının çekilmesiyle birlikte tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın kalıntıları ortaya çıktı.

Sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı

İSTANBUL'DAN YALOVA'YA KADAR

Her biri yaklaşık 100 yıllık ağaçlardan oluşan Çınarlı Hıyaban, İstanbul'dan Yalova'ya kadar uzanıyor.

İstanbul Dolmabahçe Sarayı önünde başlayan Çınarlı Hıyaban, Yalova’nın Termal ilçesinde son buluyor.

Tarihi yol İstanbul'dan Yalova'ya kadar uzanıyor

ANIT AĞAÇ STATÜSÜNDE

12 bin 350 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki hıyabanda, korunma altına alınan "anıt ağaç" statüsünde 2 bin 250 çınar yer alıyor.

13 günlük suyu kalan Yalovada sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı

