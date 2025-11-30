13 günlük suyu kalan Yalova'da sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı
13 günlük suyu kalan Yalova’da Gökçe Barajı’nın sularının çekilmesi sonucunda tarihi Çınarlı Hıyabanı yolunun kalıntıları gün yüzüne çıktı. İstanbul'dan Yalova'ya uzanan tarihi yol, drone ile görüntülendi.
- Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8'in altına düştü.
- Baraj sularının çekilmesiyle, sular altında kalan tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın kalıntıları ortaya çıktı.
- Çınarlı Hıyaban, İstanbul'dan Yalova'ya uzanan, yaklaşık 100 yıllık ve anıt ağaç statüsündeki çınarlardan oluşuyor.
- Kentte yaklaşık 13 günlük su kaldığı belirtiliyor.
Yalova'da doluluk oranı kritik seviyelere düşen Gökçe Barajı'nda suların çekilmesiyle tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın sular altındaki kalıntıları ortaya çıktı.
Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 8’in altına düştü. Yaklaşık 13 günlük suyu kalan kentte baraj sularının çekilmesiyle birlikte tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın kalıntıları ortaya çıktı.
İSTANBUL'DAN YALOVA'YA KADAR
Her biri yaklaşık 100 yıllık ağaçlardan oluşan Çınarlı Hıyaban, İstanbul'dan Yalova'ya kadar uzanıyor.
İstanbul Dolmabahçe Sarayı önünde başlayan Çınarlı Hıyaban, Yalova’nın Termal ilçesinde son buluyor.
ANIT AĞAÇ STATÜSÜNDE
12 bin 350 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki hıyabanda, korunma altına alınan "anıt ağaç" statüsünde 2 bin 250 çınar yer alıyor.