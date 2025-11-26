Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan kuraklık alarmı sonrasında bir kentte daha kuraklık alarm verdi. Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda doluluk oranının kritik seviyelere düşmesinin ardından kentte planlı su kesintisi yapılması kararı alındı. Yalova’da su kesintileri bugün başlayacak.

Yalova’da yaşanan kuraklık nedeniyle yürürlüğe giren Acil Su Eylem Planı çerçevesinde planlanan su kesintileri bugün itibariyle başlayacak.

Acil Su Eylem Planı bugün devreye girecek

Acil Su Eylem Planı çerçevesinde tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidecek.

Yalova'nın 13 günlük suyu kaldığı uyarısı yapılmıştı

YÜZDE 50 AZALTILACAK

Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek.

Aynı zamanda barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması da kararlaştırıldı.

Rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek

13 GÜNLÜK SUYU KALDI

Yalova’nın önemli su kaynaklarından Gökçe Barajı’nda doluluk oranı yüzde 8’in altına düşmesiyle kentte yaklaşık 13 günlük su kaldığı belirtilmişti.

Plan çerçevede ilk etapta kentte tarımsal su tahsisleri durdurulmuştu. Belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması ise yasaklanmıştı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durdurulmuştu.

