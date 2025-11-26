Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yürütülen planlı bakım, onarın ve altyapı çalışmaları sebebiyle 26 Kasım Çarşamba günü Bursa'nın bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, " Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

BUSKİ, kesintilerin içme suyun hattında meydana gelecek kesinti kapsamında yapıldığını duyurdu. Özellikle İnegöl, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yoğunlaşan kesintiler, günün erken saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

26 KASIM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Bursa'nın İnegöl, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde sular gün içinde gelecektir.

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/11/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/11/2025 08:00

Kesim Tarihi: 25/11/2025 08:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 25.11.2025 tarihinde saat 08:00 ile 26.11.2025 tarihinde 08:00 saatleri arasında İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi, Fatih, Cumhuriyet, Yeni Mahalle (alt kısmı) ve Sinanbey Mahallesi Metal sanayi bölgesinde 24 saat su kesintisi yapılacaktır. Esentepe, Yunusemre ve Yeni Mahallenin üst kısmında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 26/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey mahalleri ve civarında 26.11.2025 - 07.12.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ/ PANAYIR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/11/2025 12:00

Kesim Tarihi: 26/11/2025 10:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D33 Alt Bölgesinde Bulunan, Panayır Mahallesi Okul Sokak ve Civarı "Arıza" çalışması nedeniyle 26.11.2025 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında "su kesintisi" yapılacaktır.

SEVCAN GİRGİN

