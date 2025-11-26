Diyarbakır'da halı sahadan dönen 2 kişiye pusu kuruldu. Arabada vurulanlardan biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı. Olayın detayları da ortaya çıktı, kavganın halı sahada başladığı öne sürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 134. Sokak'ta yaşandı. Halı sahada taraflar arasında başlayan tartışma, sokağa taştı.

ARABANIN İÇİNDE KURŞUNA DİZİLDİLER

Kapüşonlu bir şahıs, halı sahadan dönen 2 kişinin içinde olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastaneye sevk edildi.

SEFER TAN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Sefer Tan (30), sevk edildiği özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. A.T.'nin (36) ise hastanede tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



SEVDA KİLİÇ

