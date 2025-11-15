Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kadını tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

Olay, Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut’un kafeye girdiğini görünce içeri giderek tartışmaya başladı.

Bursa’da dehşet: Takip ettiği kadını vurdu, kendi silahıyla canına kıydı

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Köksal, yanında taşıdığı tabancayla Bulut’a ateş etti. Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETTİ

Dehşet anlarının hemen ardından Köksal, aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Köksal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.

MELİN ÖZTÜRK

