Bursa’da dehşet: Takip ettiği kadını vurdu, kendi silahıyla canına kıydı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kadını tabancayla öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.
- Fevzi Köksal, eski sevgilisi Yasemin Bulut'u bir kafede tabancayla vurdu.
- Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.
- Köksal, aynı tabancayla kendi başına ateş ederek intihar etti.
- Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Köksal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut’un kafeye girdiğini görünce içeri giderek tartışmaya başladı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine Köksal, yanında taşıdığı tabancayla Bulut’a ateş etti. Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.
İNTİHAR ETTİ
Dehşet anlarının hemen ardından Köksal, aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Köksal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.