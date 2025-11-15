Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Galatasaray'ın eski futbolcusu Sacha Boey için kararını verdi. Bavyera ekibi, ara transfer döneminde 25 yaşındaki Fransız sağ bek için gelecek teklifleri değerlendirecek. Geçtiğimiz yaz Galatasaray ve Juventus'un istediği Sacha Boey'in, şimdilerde gözden çıkarılmış olması dikkat çekti.

Bundesliga'da yoluna namağlup ve lider pozisyonda devam eden Bayern Münih'te Sacha Boey’in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ismi sık sık eski takımı Galatasaray'la anılan oyuncu, Bayern Münih’te kalmıştı. Ara transfer dönemi çalışmaları ve 2026-2027 sezonunun kadro planlamasına başlayan Bayern Münih’te Sacha Boey için karar verildi.

DEVRE ARASI VE SEZON SONU PLANI

Bild'de yer alan habere göre; Bavyera ekibi, ara transferde 25 yaşındaki Fransız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirecek. Geçtiğimiz yaz Galatasaray ve Juventus'un listesinde olan oyuncu, artık gözden çıkarıldı. Haberde, devre arasında takımda kalması durumunda Boey'in, gelecek yaz ayrılmasına izin verileceği aktarıldı.

Teknik direktör Vincent Kompany'nin bek pozisyonundaki alternatiflerinin fazla olması nedeniyle Boey’in aldığı sürenin düştüğüne dikkat çekilirken; bir diğer Bundesliga ekibi Hoffenhaim'dan transfer edilen Tom Bischof’un sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Fransız futbolcunun yeterli süre bulamadığı kaydedildi.

Sacha Boey

14 MAÇTA BİR ASİST

Bayern Münih formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Sacha Boey, sadece bir asist yaptı. Boey, Galatasaray’dan 2023-2024 sezonunun devre arasında 30 milyon euro bedelle Alman ekibine transfer olmuştu.

GÖKHAN KARATAŞ

