Galatasaray, Serie A temsilcisi Atalanta ile sorun yaşayan Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için yıldız oyuncunun vatandaşı Victor Osimhen'i devreye soktu. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılılara daha yakın olduğu belirtildi.

Süper Lig'de art arda 4'üncü defa şampiyonluk ipini göğüslemek ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada Atalanta forması giyen Ademola Lookman bulunuyor.

OSIMHEN, GALATASARAY'I ANLATTI

Galatasaray yönetimi, Nijeryalı yıldızın transfer için dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i devreye soktu. Osimhen, milli takım kampında vatandaşı Lookman'la özel görüşmeler yaparak, ona Galatasaray’ın vizyonunu, hedeflerini ve stat atmosferini anlattı, hatta bazı maç videolarını izlettirdi.

ATALANTA İLE İLK TEMAS

Osimhen'in anlattıkları karşısında oldukça etkilenen Lookman'ın, "Kulüple anlaşılırsa gelmeye hazırım" dediği öğrenildi. Osimhen bu gelişmeleri Galatasaray yönetimine iletirken; sarı-kırmızılılar da Atalanta ile ilk teması kurdu.

Lookman, bu sezon 10 maçta 645 dakika süre aldı ve bir gol attı.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

Atalanta, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Galatasaray ise söz konusu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Bu sezon eski teknik direktör Ivan Juric yönetiminde 10 maçta 645 dakika süre alan Lookman, bir gol attı.

TOTTENHAM'IN DA LİSTESİNDE

Sporx'in SportsBoom’un aktardığı habere göre; Galatasaray’ın dışında Premier Lig takımlarından Tottenham da yıldız futbolcuyla ilgileniyor. Ancak haberde, transfer için Galatasaray’ın favori olduğu belirtildi.

