Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı. Karşılaşmadan üstün oyunla 89-58 galip ayrılan sarı lacivertliler, 13. galibiyetine imza attı ve liderliğe yükseldi.

Yeni transferlerden Chris Silva 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk maçına çıkan bir diğer yeni transfer Nando De Colo ile Tarık 13’er, Metecan da 11 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Beko mücadeleye Devon Hall, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic, Nicolo Melli, Chris Silva beşiyle çıktı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyrekte 7- 6 öndeyken yakaladığı 9-0'lık seriyle farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko ikinci periyoda 23-16 üstün girdi. Sarı lacivertliler rakibi karşısında büyük üstünlük kurduğu ikinci çeyrekte elde ettiği 31-8'lik skorla devreyi 54-24 önde tamamladı. Üçüncü periyodu da 70-43 üstün kapatan Fenerbahçe Beko, son çeyrekte farkı 34 sayıya kadar çıkardığı maçı 89-58 kazandı ve 13. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi.

Sarı lacivertliler cuma akşamı ise EuroLeague mücadelesinde Valencia'yı konuk edecek.

Skor dağılımı: Silva 17, Biberovic 13, De Colo 13, Metecan 11, Melih 8, Melli 7, Hall 7, Jantunen 5, Horton-Tucker 4, Boston Jr. 4.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Beko: Hall 7, Melih Mahmutoğlu 8, Tarık Biberovic 13, Melli 7, Silva 17, James Metecan Birsen 11, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 4, Boston 4, De Colo 13, Jantunen 5, Faruk Biberovic

Bahçeşehir Koleji: Flynn 4, İsmet Akpınar 5, Mitchell 8, Cavanaugh 11, Williams 7, Ford 3, Homesly, Furkan Haltalı 7, Göktuğ Baş 5, Hale 8, Mustafa Yiğit Açar

1. Periyot: 23-16

Devre: 54-24

3. Periyot: 70-43

Beş faulle çıkanlar: 31.21 Furkan Haltalı, 31.39 Williams, 33.48 Ford (Bahçeşehir Koleji)

