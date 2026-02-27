Yolsuzluktan tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katakulli ile aldığı diplomasını izah edemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması üzerinden manipülasyona kalkıştı. Sözcü gazetesi de Özel’e ortaklık yaparak “Erdoğan’ın diplomasında imzası bulunan Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel 1982 yılında profesör ünvanını aldı. Ancak diploma 1981 tarihli. Batırel diplomayı profesör ünvanıyla imzaladı” diye yazdı.

Merhum Batırel’ın kardeşi ekonomist Necmettin Batırel, Sözcü’ye sert tepki gösterdi.

Batırel “Rahmetli ağabeyim 1973 yılında maliye bilim dalında doktorasını yaptı. 1973-1974 eğitim ve öğretim yılında İngiltere’deki York Üniversitesinde doktora sonrası eğitim gördü. 1976 yılında maliye doçenti oldu. 1981 yılında profesörlüğe yükseldi. Sözcü gazetesi ‘1982 yılında prof. oldu’ yalanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasına attığı imzayı inkâr ediyor. Öte yandan merhum ağabeyim kasten sahtekârlıkla itham ediliyor. Bu çirkin bir iftiradır. Tanıyanlar bilir, ağabeyim dürüst ve haysiyetli bir bilim adamıydı. Sözcü gazetesi hakkında yalan haber verdikleri için dava açacağım” dedi.