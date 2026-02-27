İmza yalanına Necmettin Batırel’den tepki! 'Dava açacağız'
Yazarımız Necmettin Batırel, Erdoğan’ın diplomasındaki imza sebebiyle ağabeyi Ö. Faruk Batırel’e yöneltilen sahtecilik suçlaması için dava açacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diploması tartışmalarına karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını manipüle etmeye çalıştı; Sözcü gazetesinin bu iddialara ortak olması üzerine merhum Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in kardeşi Necmettin Batırel sert tepki gösterdi.
- CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkındaki sorulara yanıt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını gündeme getirdi.
- Sözcü gazetesi, Erdoğan'ın 1981 tarihli diplomasında imzası bulunan Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in 1982'de profesör olduğunu iddia etti.
- Merhum Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in kardeşi ekonomist Necmettin Batırel, Sözcü'nün iddiasına "yalan" diyerek sert tepki gösterdi.
Yolsuzluktan tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katakulli ile aldığı diplomasını izah edemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması üzerinden manipülasyona kalkıştı. Sözcü gazetesi de Özel’e ortaklık yaparak “Erdoğan’ın diplomasında imzası bulunan Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel 1982 yılında profesör ünvanını aldı. Ancak diploma 1981 tarihli. Batırel diplomayı profesör ünvanıyla imzaladı” diye yazdı.
İmamoğlu'nun A takımı fuhuş partisi düzenliyordu! VIP odanın gizli asansörü varmış
BATIREL’DEN SÖZCÜ’NÜN YALANINA SERT TEPKİ
Merhum Batırel’ın kardeşi ekonomist Necmettin Batırel, Sözcü’ye sert tepki gösterdi.
Batırel “Rahmetli ağabeyim 1973 yılında maliye bilim dalında doktorasını yaptı. 1973-1974 eğitim ve öğretim yılında İngiltere’deki York Üniversitesinde doktora sonrası eğitim gördü. 1976 yılında maliye doçenti oldu. 1981 yılında profesörlüğe yükseldi. Sözcü gazetesi ‘1982 yılında prof. oldu’ yalanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasına attığı imzayı inkâr ediyor. Öte yandan merhum ağabeyim kasten sahtekârlıkla itham ediliyor. Bu çirkin bir iftiradır. Tanıyanlar bilir, ağabeyim dürüst ve haysiyetli bir bilim adamıydı. Sözcü gazetesi hakkında yalan haber verdikleri için dava açacağım” dedi.