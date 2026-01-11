İtalya Serie A'nın zirvesini yakından ilgilendiren dev karşılaşması için nefesler tutuldu. Inter ve Napoli arasındaki bu kritik mücadele öncesi taraftarlar "Inter - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

Futbolu yakından takip edenler "Inter - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı. Form'da Inter'in sahasında Napoli'yi ağırlayacağı kritik mücadelede yayın bilgileri ve maç detayları merak ediliyor. Serie A'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Inter, şampiyonluk yolunda önemli bir sınava çıkıyor. Öte yandan Napoli ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Inter - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu

INTER-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter-Napoli maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22:45'te başlayacak. Inter ile Napoli arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Inter - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu

MUHTEMEL 11'LER

Inter Milan muhtemel ilk 11'i: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Martinez

Napoli muhtemel ilk 11'i: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Politano, Elmas, Hojlund

Haberle İlgili Daha Fazlası