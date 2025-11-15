Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi ile devam edip etmeyeceği uzun süredir gündemden düşmüyor. Yönetim, sakatlık sonrası performansı tartışma konusu olan Arjantinli yıldızın takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanan Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-kırmızılı yönetimin, 32 yaşındaki futbolcu ile yoluna devam etme kararı aldığı konuşuluyor.

ALMAN BASINI DUYURDU

Sky Sports Almanya’nın haberine göre; Galatasaray, Icardi'nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, İstanbul'da 4'üncü sezonunu geçiren 32 yaşındaki golcünün takımda kalmasını istiyor.

'ÖN PROTOKOL' HAMLESİ

Sakatlığını yeni atlatan ve formunu yeniden kazanmaya çalışan Icardi, Galatasaray’da kalma isteğini yönetime iletti. Sarı-kırmızılılar da yıldız golcü ile sözleşme yenilemek konusunda olumlu yaklaşım sergiliyor. Haberde, sezon sonunda bitecek sözleşmeden dolayı İcardi'nin devre arasında başka bir kulüple ön protokol yapmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Icardi, sözleşme uzatılmaması halinde, ocak ayında istediği kulüple ön protokol yapma hakkı kazanacak.

102 MAÇTA 67 GOL

Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 102 maça çıkan Mauro Icardi, bu karşılaşmalarda 67 gol ve 22 asist yaptı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı forma altında 3 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.

