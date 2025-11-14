'Gönlüm razı değil' diyen Hasan Şaş isim de verdi: En zayıf halka olmuş!
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve Fatih Terim'in teknik direktörlüğü döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Hasan Şaş, sarı-kırmızılılarda bir futbolcuya dikkat çekerek, "En zayıf halka olmuş. Yedek kalmasına gönlüm razı olmuyor" dedi.
- Roland Sallai, Eylül 2024'te Freiburg'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.
- 28 yaşındaki futbolcu, hem sağ bek hem de kanat oyuncusu olarak görev alıyor.
- Hasan Şaş, Sallai'nin takımda önemli bir isim olduğunu ve yedek kalmasını şaşırtıcı bulduğunu belirtti.
- Sallai, bu sezon 16 maçta 1286 dakika görev yaptı ve 3 asist yaptı.
Eski takımı Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş, Macar oyuncu Roland Sallai'nin son maçta yedek bırakılmasından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.
Eylül 2024'te Alman kulübü Freiburg'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, hem sağ bek hem de kanat oyuncusu olarak adından söz ettiriyor.
"ICARDI OYNADI, SALLAI DIŞARIDA KALDI"
sporON YouTube kanalında konuşan eski milli futbolcu, "Sallai en zayıf halka olmuş takımda. Takımda bir kişi oynayacaksa, Sallai dışarıda. Hep takımın bir Sallai eksikliği oluyor. Aslında bu biraz kadro adaletsizliğine de dönebilir. Onun için Sallai'nin dışarıda kalmasına gönlüm razı olmuyor. Mesela Icardi oynadı, Sallai dışarıda kaldı. Futbolcuların bakış açısına da sirayet edebilir bu olay" sözlerini sarf etti.
16 MAÇTA 1286 DAKİKA
Süper Lig'de Kocaelispor'a karşı deplasmanda 1-0 kaybedilen müsabakaya kadar tüm maçlara ilk 11'de başlayan Roland Sallai, 12 karşılaşmada 998 dakika sahada kaldı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.
28 yaşındaki oyuncu, lig performansının dışında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 288 dakika görev yaptı.