Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve Fatih Terim'in teknik direktörlüğü döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Hasan Şaş, sarı-kırmızılılarda bir futbolcuya dikkat çekerek, "En zayıf halka olmuş. Yedek kalmasına gönlüm razı olmuyor" dedi.

Eski takımı Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş, Macar oyuncu Roland Sallai'nin son maçta yedek bırakılmasından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Eylül 2024'te Alman kulübü Freiburg'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, hem sağ bek hem de kanat oyuncusu olarak adından söz ettiriyor.

Roland Sallai

"ICARDI OYNADI, SALLAI DIŞARIDA KALDI"

sporON YouTube kanalında konuşan eski milli futbolcu, "Sallai en zayıf halka olmuş takımda. Takımda bir kişi oynayacaksa, Sallai dışarıda. Hep takımın bir Sallai eksikliği oluyor. Aslında bu biraz kadro adaletsizliğine de dönebilir. Onun için Sallai'nin dışarıda kalmasına gönlüm razı olmuyor. Mesela Icardi oynadı, Sallai dışarıda kaldı. Futbolcuların bakış açısına da sirayet edebilir bu olay" sözlerini sarf etti.

Hasan Şaş

16 MAÇTA 1286 DAKİKA

Süper Lig'de Kocaelispor'a karşı deplasmanda 1-0 kaybedilen müsabakaya kadar tüm maçlara ilk 11'de başlayan Roland Sallai, 12 karşılaşmada 998 dakika sahada kaldı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

28 yaşındaki oyuncu, lig performansının dışında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 288 dakika görev yaptı.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası