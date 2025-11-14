Galatasaray’da sürpriz ayrılık kararı! Yıldız oyuncunun bonservisi belli oldu
Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak, art arda 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon başında 18 milyon euro ödediği Gabriel Sara'nın bonservisini belirledi.
- Rus kulüpleri Gabriel Sara'ya ilgi duyuyor ve Galatasaray'ın devre arasında futbolcu için 20 milyon euro teklif alabileceği belirtiliyor.
- Sara, henüz Brezilya Milli Takımı kadrosuna giremedi.
Galatasaray'ın Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon euroya transfer ettiği Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon ilk 16 maçta 2 gol ve 6 asist yapmış, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandırmıştı. Geçirdiği sakatlık sonrası eski formundan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta bir gol ve 2 asistlik skor katkısı sağlayabildi. İlkay Gündoğan'ın sakatlığında ilk 11'e dönen Brezilyalı orta saha, forma şansını iyi kullanamadı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Rus kulüplerinin takibinde olan Sara için devre arası transfer döneminde masaya oturmaya hazır. Son dönemde beklentileri karşılayamayan oyuncu için Rusya'dan 20 milyon euro seviyesinde gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Galatasaraylı futbolcu, Brezilya Milli Takımı radarına bir türlü giremediği için değerini katlamayı başaramadı.