Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Serie A ekibi Hellas Verona'ya giden Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma dönmeyeceğini açıkladı. "Kiralanmanın şartı olarak sözleşmemi uzatmak zorunda kaldım" diyen 27 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu için "Genç takımla antrenman yapmak zorunda kaldı" yorumu yapıldı.

Galatasaray'ın 650 bin euro kiralama bedeli ve 100 bin euro bonus karşılığında satın alma opsiyonuyla (10 milyon euro bonservis bedeli) Hellas Verona'ya gönderdiği Victor Nelsson, bonservisini elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekipteki geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

"GELECEĞİM GALATASARAY'DA DEĞİL"

İtalyan ekibinde bu sezon 11 maçta 990 dakika süre alan Nelsson, Danimarka basınından Bold'a yaptığı açıklamada, "Bu yaz neler olacağını göreceğiz ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

"ZOR BİR DÖNEM YAŞADIM"

27 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da olanlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ancak geçen yaz Roma'daki kiralık dönemimden döndüğümde zor bir dönem yaşadığımı söyleyebilirim. Kulüpte harika yıllar geçirdim, taraftarlar tarafından sevildim ve şampiyonluklar kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027 yılına kadar uzatmak zorunda kaldım. Bu, kiralanmamın şartı gibiydi. Bu yaz Verona'ya transfer olduğumda da şart aynıydı. Sözleşmemi bir yıl uzatmak zorunda kaldım, 2028'e kadar" dedi.

Söz konusu röportajda, "Bold'un anladığı kadarıyla; Nelsson, Verona'ya kiralanmadan önce genç takımla antrenman yapmaya gönderildi" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

Nelsson, 2021'de Kopenhag'dan Galatasaray'a 7 milyon euroya transfer olmuştu.

"VERONA'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Hellas Verona'nın kendisi için satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmadığı konusunda yorum yapmayan Victor Nelsson, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burası, harika bir teknik kadroya, muhteşem bir şehre sahip iyi bir kulüp" sözlerini sarf etti.

GÖKHAN KARATAŞ

