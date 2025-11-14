Galatasaray'ın son yıllarda gerçekleştirdiği yıldız transferlerin pek çoğunda imzası olan menajer George Gardi, Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Arjantinli golcünün 2023 yazında sarı-kırmızılı takımda kalmak için reddettiği rakam dikkat çekti.

George Gardi, Fransa temsilcisi Paris Saint Germain'den Galatasaray'a transferinde büyük rol oynadığı Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Dünyaca ünlü menajer, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki futbolcunun önceki senelerde sarı-kırmızılı takımda oynamak için reddettiği parayı açıkladı.

Gardi - Icardi

3 YILDA 120 MİLYON EUROYA RET

Gardi, "Icardi çoğu taraftarın sevdiği bir oyuncu. 2023 yazında, taraftarların sevgisi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen 3 yılda 120 milyon euro netin üzerindeki teklifi reddetti ve kulüpte kalmaya karar verdi. O, kulübün son dönemdeki en iyi oyuncularından biriydi. Geleceği ise belirsiz. Sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Kulübün onun geleceği için en iyi kararı vereceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlatan Icardi, kilo fazlası nedeniyle eleştiriliyor

15 MAÇTA 6 GOL

Kasım 2024'teki Tottenham maçında geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız santrfor, eski günlerini mumla aratıyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriken Icardi, ilk 11'deki yerini kaybederken; bu sezon 15 maçta 624 dakika sahada kalırken, rakip filelere 6 gol gönderdi.

