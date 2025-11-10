Mauro Icardi, Kocaeli'de sıfır çekti! 'Bunun adı intihar'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Okan Buruk, uzun süre sonra Victor Osimhen ile Mauro Icardi'ye ilk 11'de birlikte görev verdi. Fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Arjantinli futbolcu, performansıyla sahanın en kötüleri arasında yer aldı.

GOL BEKLENT İ S İ 0,02

Osimhen'in arkasında 10 numara gibi oynayan Mauro Icardi, 3 defa şut girişiminde bulunurken, bunların hiçbirinde isabet sağlayamadı. Rakip ceza sahasında 5 defa topla buluşan deneyimli oyuncunun gol beklentisi 0,02'de kaldı.

"Y Ü KSEK TOPLARA Ç IKMADI, FORMASI TERLE MED İ "

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Icardi'nin Kocaelispor karşısındaki performansı hakkında köşe yazısında, "Okan Buruk'un Icardi fantezisi Galatasaray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu. Bunun adı intihar. Geçen sezon Avrupa'daki Galatasaray-Tottenham maçından bu yana hiçbir maça Okan Buruk, Icardi-Osimhen ikilisi ile çıkmadı. Kocaeli maçında bu ikiliyi oynatma fikri Okan hocada nasıl oluştu? Icardi maç boyu sıfır çekerken önde baskı yapmadığı gibi yüksek toplara bile sıçramadı, forması terlemedi hatta çamurlanmadı. Icardi'nin oynaması Osimhen'in de dengesini bozdu" ifadelerini kullandı.