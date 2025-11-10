Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mauro Icardi, Kocaeli'de sıfır çekti! 'Bunun adı intihar'

Mauro Icardi, Kocaeli'de sıfır çekti! 'Bunun adı intihar'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Süper Lig lideri Galatasaray, sezonun ilk mağlubiyetini Kocaeli deplasmanında aldı. Mauro Icardi'yi ilk 11'de oynatan ve etkisiz görüntüsüne rağmen Arjantinli futbolcuyu 90 dakika sahada tutan teknik direktör Okan Buruk, tepkilerin odağında yer aldı. Sakatlık sonrası eski günlerini mumla aratan 32 yaşındaki golcünün istatistikleri de şaşkınlık yaşattı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Okan Buruk, uzun süre sonra Victor Osimhen ile Mauro Icardi'ye ilk 11'de birlikte görev verdi. Fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Arjantinli futbolcu, performansıyla sahanın en kötüleri arasında yer aldı.

Mauro Icardi, Kocaeli'de sıfır çekti! 'Bunun adı intihar' - 1. Resim

GOL BEKLENTİSİ 0,02

Osimhen'in arkasında 10 numara gibi oynayan Mauro Icardi, 3 defa şut girişiminde bulunurken, bunların hiçbirinde isabet sağlayamadı. Rakip ceza sahasında 5 defa topla buluşan deneyimli oyuncunun gol beklentisi 0,02'de kaldı.

Mauro Icardi, Kocaeli'de sıfır çekti! 'Bunun adı intihar' - 2. Resim

"YÜKSEK TOPLARA ÇIKMADI, FORMASI TERLEMEDİ"

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Icardi'nin Kocaelispor karşısındaki performansı hakkında köşe yazısında, "Okan Buruk'un Icardi fantezisi Galatasaray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu. Bunun adı intihar. Geçen sezon Avrupa'daki Galatasaray-Tottenham maçından bu yana hiçbir maça Okan Buruk, Icardi-Osimhen ikilisi ile çıkmadı. Kocaeli maçında bu ikiliyi oynatma fikri Okan hocada nasıl oluştu? Icardi maç boyu sıfır çekerken önde baskı yapmadığı gibi yüksek toplara bile sıçramadı, forması terlemedi hatta çamurlanmadı. Icardi'nin oynaması Osimhen'in de dengesini bozdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

