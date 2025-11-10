Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Kocaelispor'dan Uğurcan Çakır'a gönderme! Galibiyet paylaşımına yorum yağdı

Kocaelispor'dan Uğurcan Çakır'a gönderme! Galibiyet paylaşımına yorum yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kocaelispor&#039;dan Uğurcan Çakır&#039;a gönderme! Galibiyet paylaşımına yorum yağdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyıol Süper Lig 12'nci haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Galatasaray'ı Agyei'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Körfez ekibinin, 90 dakikanın ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı Uğurcan Çakır paylaşımı çok konuşuldu.

Selçuk İnan yönetimindekiKocaelispor, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek, puanını 14'e yükseltti.Körfez ekibine galibiyeti getiren golü 45'inci dakikada Agyei kaydetti. Bu sonuçla Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılı takım, SüperLig'de ilk mağlubiyetini aldı.

Kocaelispor'dan Uğurcan Çakır'a gönderme! Galibiyet paylaşımına yorum yağdı - 1. Resim

UĞURCAN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Kocaelispor'un, galibiyet sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı Uğurcan Çakır paylaşımı dikkat çekti. 7 milyon görüntülenme alan söz konusu gönderiye yorum yağdı.

Kocaelispor'dan Uğurcan Çakır'a gönderme! Galibiyet paylaşımına yorum yağdı - 2. Resim

Yeşil-siyahlı kulüp, milli kalecinin kolunda yer alan 'No Goal' dövmesinin görüldüğü fotoğrafı medyada paylaşarak,"Ups" notunu düştü.

