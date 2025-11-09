Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Kocaelispor'a sert tepki: Haddinizi bilin

Galatasaray'dan Kocaelispor'a sert tepki: Haddinizi bilin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Kocaelispor&#039;a sert tepki: Haddinizi bilin
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 2. Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un yaptığı açıklamalara sert cevap verdi. Durul'un açıklamalarını provokatif olarak niteleyen Öztürk, "Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır." diye konuştu. Abdullah Kavukçu ise "Galatasaray'ın adını kimse bu şekilde ağzına alamaz" dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un açıklamalarına cevap verdi. 

"EN HAFİF TABİRLE UTANMAZLIKTIR"

Kocaelispor Başkanı Durul'un açıklamalarına tepki gösteren Öztürk, "Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir." şeklinde konuştu.

"BU TUTUMU KINIYOR, TFF'Yİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Maçın ardından statta yaşananlarla ilgili konuşan Metin Öztürk, "Statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez." dedi.

"G.SARAY'IN ADINI KİME BU ŞEKİLDE AĞZINA ALAMAZ"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ise "Kocaelispor'un yeni şöhret olmak isteyen başkanı kameralar karşısında konuşmuş. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz, biz orada tebrik ettik zaten. Biz yoldayken konuşma yapmış. Galatasaray'ın adını ağzına alacak adam önce kendine bakacak. Galatasaray'ın adını kimse bu şekilde ağzına alamaz. Haddini bilsin." ifadelerini kullandı.

"HADDİNİ BİLECEK"

Kocaelispor'un Süper Lig'e yükseliş sürecine gönderme yapan Kavukçu, "Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da o zaman şaibeli çıktı! Yanlış bir açıklama yaptı. Haddini bilsin. Galatasaray olarak böyle konuşmalara sessiz kalmayacağız. 1. Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak kapıda!Netanyahu'dan Türkiye zirvesi! Bütün kurmaylarını topladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Formula 1'de Lando Norris şampiyonluğa koşuyor - SporFormula 1'de Lando Norris şampiyonluğa koşuyorFenerbahçe'den kadro dışı ve transfer açıklaması - SporFenerbahçe'den kadro dışı ve transfer açıklamasıTedesco'dan Galatasaray sözleri: Umursamıyorum - SporTedesco'dan Galatasaray sözleri: UmursamıyorumKerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray cevabı! Milli Takım vurgusu... - SporKerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray cevabıSamsunspor'a tek gol yetti - SporSamsunspor'a tek gol yettiKocaelispor'da Recep Durul'dan Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Bugün nepotizmi temizledik - SporGalatasaray maçı sonrası olay sözler: Nepotizmi temizledik
Sonraki Haber Yükleniyor...