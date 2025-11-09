Galatasaray'dan Kocaelispor'a sert tepki: Haddinizi bilin

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un açıklamalarına cevap verdi.

"EN HAFİF TABİRLE UTANMAZLIKTIR"

Kocaelispor Başkanı Durul'un açıklamalarına tepki gösteren Öztürk, "Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir." şeklinde konuştu.

"BU TUTUMU KINIYOR, TFF'Yİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Maçın ardından statta yaşananlarla ilgili konuşan Metin Öztürk, "Statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez." dedi.

"G.SARAY'IN ADINI KİME BU ŞEKİLDE AĞZINA ALAMAZ"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ise "Kocaelispor'un yeni şöhret olmak isteyen başkanı kameralar karşısında konuşmuş. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz, biz orada tebrik ettik zaten. Biz yoldayken konuşma yapmış. Galatasaray'ın adını ağzına alacak adam önce kendine bakacak. Galatasaray'ın adını kimse bu şekilde ağzına alamaz. Haddini bilsin." ifadelerini kullandı.

"HADDİNİ BİLECEK"

Kocaelispor'un Süper Lig'e yükseliş sürecine gönderme yapan Kavukçu, "Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da o zaman şaibeli çıktı! Yanlış bir açıklama yaptı. Haddini bilsin. Galatasaray olarak böyle konuşmalara sessiz kalmayacağız. 1. Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz." dedi.