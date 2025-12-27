Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları gelmeye başladı. Yılın ilk kar sevincini yaşayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından beyaza bürünen sokakları ve doğa görüntülerini paylaşırken, gözler Ankara ve İstanbul’a çevrildi.



Yurdun bazı illerinde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre kar yağışı yurdun birçok noktasında etkisini artırırken, karın ulaştığı iller tek tek açıklandı. İşte kar yağışının başladığı iller...

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR İstanbul genelinde etkili olan yağış, kentin yüksek kesimleri ile bazı bölgelerinde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bıraktı. Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü mega kent beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sabah saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur, kentin bazı yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Pendik'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle arabaların üzerini ince beyaz örtü kapladı. Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu ve Şişli'de ise aralıklarla karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

ESKİŞEHİR Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü. Porsuk Çayı ve çevresinde kar güzel görüntüler oluşturdu.

SİVAS İl merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

ÇANKIRI Çerkeş, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçeler beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, sürücülere kara yolunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

KARABÜK UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü. Tarihi ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karın ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle güzel manzara oluşturdu. Kar yağışı, kent merkezi, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

KARS Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, tarihi yapılarda güzel görüntü oluştu. Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her taraf beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. ARDAHAN



Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

