Kocaelispor'da Recep Durul'dan Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Bugün nepotizmi temizledik

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Maça çok iyi hazırlandık, biz yeneceğimizi biliyorduk. Taraftar, şehri bütünleştirdi. Üstesinden gelemeyeceğimiz maç yok. Aslında daha önceden de çok iyi oynuyorduk, iki maçımız gasp edildi. Puanlarımız gitti, yine aynı oyunu oynuyorduk. Dolaysısıyla bizim buradaki haklarımız gitti, adalet olduğunda sahada neler yapacağımızı herkes gördü. Taraftarımızın büyüklüğünü bugün herkes gördü. Bugün Kocaelispor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu gördük. Biz, Avrupa’da başarılı olmuş bir takım, şu anda iyi gidiyorlar, ülkemiz adına gurur duyuyoruz ama bu lig maçı, biz bugün Ajax’tan daha iyi oynayacağımızı zaten söylemiştik. Biz gücümüzü biliyorduk. Bizi burada yenecek hiçbir güç yok. Bundan sonrada çıkışımız sürecek, Avrupa hedefi koyduk, 16 yıl sonra dedik ki şampiyon olacağız. Türkiye futbolunda olması gerekenleri Kocaelispor yapıyor. Uzun yıllar sonra bu şehir kendine geldi" diye konuştu.

"BUGÜN NEPOTİZMİ TEMİZLEDİK"

Hakem yönetimlerine dikkat çeken Dural, "Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Nepotizmi Türk futbolundan temizlememiz gerekiyordu. Bugün de onu temizledik. Dünkü maçlarda da gördük, adalet vardı. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi. Başka takımları bir yerlere getirdi." dedi.

"BAHİS SKANDALI SONRASI ADALET OLUNCA..."

Bahis skandalına vurgu yapan Recep Dural, "Türkiye'de özellikle bahis skandalından sonra adalet olunca sahada, bizim 6 maçımız elimizden alındı. Biz çok iyi yerlerdeydik. Şükürler olsun ki adalet olunca Kocaelispor'un aşamayacağı hiçbir engel yok. Taraftar gücüyle, şehrin gücüyle, takımın gücüyle Galatasaray'ı yeneceğimizi söyledim. Çok iddialıydım. Takıma inanıyordum. Selçuk Hoca çok iyi bir analizci. Oyuncu grubumuz hızlı, teknik... Taraftarlarımızın büyüklüğü de bu maçta göründü." dedi.