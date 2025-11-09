Ünlü yorumcudan Galatasaraylı oyunculara olay tepki: Hakemden beklemeyeceksin

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a tek golle mağlup olarak zirve yarışında üst üste ikinci haftada puan kaybına uğradı.

Futbol yorumcusu Emre Aşık, Galatasaray'ın deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı beIN Sports ekranlarında değerlendirdi.

"YORGUNUM, HAKEMDEN BEKLİYORUM DEMEKTİR"

Galatasaray'ın yediği golde savunmacılara dikkat çeken Aşık, yapılan hataların kabul edilemez olduğunu belirterek "Galatasaray ilk yarının son dakikasında böyle gol yemez. Beraberlikle devreye girmesi lazımdı. Top uzaydan düşüyor. Jakobs kendini atıyor, Sanchez kendini atıyor. Olmaz böyle. Bu nedir? "Ben yorgunum, hakemden bekliyorum demektir bu." diye konuştu.

"HAKEMDEN BEKLEMEYECEKSİN"

Sarı kırmızılı oyunculara eleştirilerini sürdüren Emre Aşık, "Olmaz, böyle olmaz... 3 kişinin arasından çıktı Agyei. Yorgun futbolcu kendini atar, hakemden bekler. Hakemden beklemeyeceksin." ifadelerini kullandı.