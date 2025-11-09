Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray'ın, Victor Osimhen ile bulduğu beraberlik golü VAR'dan döndü.
Müsabakanın 83. dakikasında Victor Osimhen'in attığı golle sarı kırmızılılar durumu 1-1 yaptı.
VAR'DAN İNCELEME TAVSİYESİ
Galatasaray'ın beraberlik golünün ardından VAR hakemi Ali Şansalan, orta hakem Çağdaş Altay'ı pozisyonu izlemek için çağırdı.
OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL ETTİ
Monitörün başına geçen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
