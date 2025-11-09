Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray'ın, Victor Osimhen ile bulduğu beraberlik golü VAR'dan döndü.

Süper Lig'de Kocaelispor'a tek golle mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen'in golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Müsabakanın 83. dakikasında Victor Osimhen'in attığı golle sarı kırmızılılar durumu 1-1 yaptı.

VAR'DAN İNCELEME TAVSİYESİ

Galatasaray'ın beraberlik golünün ardından VAR hakemi Ali Şansalan, orta hakem Çağdaş Altay'ı pozisyonu izlemek için çağırdı.

OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL ETTİ

Monitörün başına geçen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

