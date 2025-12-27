Fatih Çintimar’dan açıklama…

“Merhabalar Öcal Bey, atletizme yakından ilgi gösteriyordunuz ya o yüzden size bir yılın bir özetini gönderdim en azından benimle ilgili o kadar yalanı ve iftirayı size yazdırdıktan sonra bunu da görmek isterseniz diye gönderiyorum, Federasyon yönetiminde yöneticilerin yolsuzluk ve usulsüzlüklerden dolayı istifalar olduğunu ve bunların devam edeceğini de ayrıca bildirmek istedim. Lütfen bu yazımı yanlış anlamayın. Sadece atletizme üzüldüğüm için bunu yazma gereği hissettim çünkü size verdikleri hiçbir bilginin doğru olmadığını seçimden sonra herkes gördü. Benim son dönemimle Karadağ’ın ilk dönem içerisinde majör yarışmalardaki madalya farkımızı paylaşmak istedim. Saygılar sunuyorum, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.”

Yukarıdaki satırlar, Atletizm Federasyonu Başkanlığı döneminde “eleştirdiğim, hata ve yanlışlarını aktardığım” Fatih Çintimar’ın gönderdiği açıklamasının girişidir; tek kelime eksiği ve değişikliği olmadan yazıma aldım.

Açıklamanın devamı da şöyledir:

Fatih Çintimar’ın 2023-2024 sezonu ile Ahmet Karadağ’ın 2024-2025 sezonu derece karşılaştırması.

* FATİH ÇİNTİMAR:

2023 yılında Avrupa U-23 Şampiyonası’nda 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz; toplam 6 madalya almışız.

* AHMET KARADAĞ:

2025 yılında Avrupa U-23 Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş; toplam 3 madalya aldılar.

* FATİH ÇİNTİMAR:

2023 yılında Dünya Üniversite Oyunları’nda 8 altın, 7 gümüş, 3 bronz; toplam 18 madalya aldık.

* AHMET KARADAĞ:

2025 yılında Dünya Üniversite Oyunları’nda 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz; toplam 8 madalya aldılar.

* FATİH ÇİNTİMAR:

2022 yılında İslami Dayanışma Oyunları’nda 13 altın, 10 gümüş, 6 bronz; toplam 29 madalya aldık.

*AHMET KARADAĞ:

2025 yılında İslami Dayanışma Oyunları’nda 7 altın, 6 gümüş, 7 bronz; toplam 20 madalya aldılar.

*FATİH ÇİNTİMAR:

2024 yılında Balkan Şampiyonası’nda 13 altın, 10 gümüş, 12 bronz; toplam 35 madalya aldık.

*AHMET KARADAĞ:

2025 yılında Balkan Şampiyonası’nda 8 altın, 4 gümüş, 7 bronz; toplam 19 madalya aldılar.

*FATİH ÇİNTİMAR:

2024 Avrupa Kros Şampiyonası (23 takım): Avrupa ikincisi, 1 gümüş madalya, 1 bronz madalya.

AHMET KARADAĞ:

2025 yılı Avrupa Kros Şampiyonası: 1 bronz madalya.

***

Öncelikle gönderdiği açıklama için Fatih Çintimar’a teşekkür ederim.

Ama hemen yazmalıyım ki; “Karadağ ile yaptığı karşılaştırma”, beni değil, Karadağ’ı ilgilendirir.

Ben, Çintimar’ı “başkanlığı döneminde” eleştirdim; yaptığı yanlışları, hataları yazdım. Bugün de “o gün yazdıklarımın” arkasındayım. Karadağ’ın yaptığı hatalar, yanlışlar, Çintimar eleştirilerimi değiştirmez, değiştiremez.

Çintimar’ın bu açıklamasında yaptığı eleştirilere karşılık Federasyon Başkanı Karadağ bir açıklama gönderirse, o açıklama da bu sütunlarda yer alacaktır.

ŞAKA!..

II. Dünya Savaşı sırasında görev yapan, “ilk nükleer enerjili denizaltının geliştirilmesindeki rolü” nedeniyle “Nükleer Donanmanın Babası” olarak bilinen donanma amirali Hyman George Rickover’indir söz:

“Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.”

Futbol maçları gecesinde yorumcuların konuşmalarını “bu sözün ışığında” dinliyorum; okuyucularıma da tavsiye ederim.

Öcal Uluç'un önceki yazıları...