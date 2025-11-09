Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okan Buruk'tan maç sonu itiraf: Önemsemiyorlar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Bazen oyuncuların maç seçtiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim ama bu tabii teknik heyetin sorunu" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Kocaelispor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pozisyon üretmekte zorlandıklarını söyleyen Buruk, "Birincisi kabul etmemiz gereken rakibimizin daha istekli başlaması. Bir deplasman maçı. Rakibin taraftarıyla birlikte o isteklerini göstermesi, bizim aynı mücadeleyi göstermememiz... Top rakipteyken bunu agresif şekilde gösteremedik. Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimiz. Bugün de baktığımızda çok net pozisyonlar aslında bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre çok daha net pozisyonlar üretmemiz gerekirdi. İlk yarı özellikle top kayıpları, yanlış tercihler... Oyunu okuyamadık. Saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştık ama oyun içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını net şekilde görmemiz gerekirdi." dedi.

"BAZEN OYUNCULARIMIZ ÖNEMSEMİYOR"

Bazen oyuncuların maçı önemsemediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim ama bu tabii teknik heyetin sorunu. Teknik heyetin oyuncularını en iyi şekilde maça hazırlaması gerekiyor. Dönüyor dolaşıyor bu iş benim sorumluluğumda. Dün idmanda çalıştıklarımız net şekilde çıktı. Daha iyi olmamız gerekiyor. Hücumda daha iyi olmalıyız. Savunmada çok basit bir gol yedik. Bireysel yetenekle atılmış gol oldu. Bireysel yetenekler bizde daha fazla var aslında." diye konuştu.

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

Kazanmayı hak etmediklerini kaydeden Buruk, "Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. Başta teknik heyet, sonra oyuncular üzerinden... Kötü günümüzdü. O anlamda üzgünüz. Çok fazla üst üste maç oynadık. 6 maç oynadık. Avrupa dönüşleri zor oluyor. Tatil öncesi milli takıma gidecekler var. Bu maçların konsantrasyonu zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimizi tebrik etmem gerekiyor." şeklinde konuştu.

