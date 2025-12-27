Trabzonspor, daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen, Temmuz 2024'te Konyaspor'a imza atan 32 yaşındaki golcü Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor. Taraftar arasındaki pazarlıklar sırasında bordo-mavili yöneticiler, "Al Arif'i, ver Umut’u" önerisi getirdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor’da sürpriz bir isim gündeme geldi; Umut Nayir. 32 yaşındaki golcünün adı Arif Boşluk'a talip olan Konyaspor ile yapılan görüşmelerde ön plana çıktı.

Umut Nayir

TAKAS TEKLİFİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Konyaspor ile yapılan pazarlıklar sırasında bordo-mavili yöneticiler, "Al Arif'i, ver Umut’u" önerisi getirdi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin onay verdiği bu teklif sonrası oyuncuların kararı bekleniyor.

Arif Boşluk'un, Konyaspor’a gitmeye sıcak baktığı belirtilirken; Umut Nayir'in de Süper Lig'in ilkinci yarısında Trabzonspor forması giymek istediği gelen haberler arasında.

