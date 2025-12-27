Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un transfer planı: Al Arif'i, ver Umut’u
Trabzonspor, daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen, Temmuz 2024'te Konyaspor'a imza atan 32 yaşındaki golcü Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor. Taraftar arasındaki pazarlıklar sırasında bordo-mavili yöneticiler, "Al Arif'i, ver Umut’u" önerisi getirdi.
Trabzonspor, ara transfer döneminde Konyaspor ile Arif Boşluk karşılığında Umut Nayir'i takas etmeyi hedefliyor.
- Trabzonspor, ara transferde Umut Nayir'i kadrosuna katmayı planlıyor.
- Trabzonspor, Konyaspor'a "Umut Nayir'e karşılık Arif Boşluk takası" teklifi yaptı.
- Teknik direktör Fatih Tekke, bu teklifi onayladı.
- Her iki oyuncunun da takas işlemine sıcak baktığı belirtiliyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor’da sürpriz bir isim gündeme geldi; Umut Nayir. 32 yaşındaki golcünün adı Arif Boşluk'a talip olan Konyaspor ile yapılan görüşmelerde ön plana çıktı.
TAKAS TEKLİFİ
Sözcü'de yer alan habere göre; Konyaspor ile yapılan pazarlıklar sırasında bordo-mavili yöneticiler, "Al Arif'i, ver Umut’u" önerisi getirdi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin onay verdiği bu teklif sonrası oyuncuların kararı bekleniyor.
Arif Boşluk'un, Konyaspor’a gitmeye sıcak baktığı belirtilirken; Umut Nayir'in de Süper Lig'in ilkinci yarısında Trabzonspor forması giymek istediği gelen haberler arasında.
