Championship ekibi Southampton'dan 5,7 milyon euroya bonservisi alınan Paul Onuachu, bordo-mavili formayla 16 maçta 1307 dakika süre aldı ve 11 gol, bir asistlik skor katkısı verdi. Nijeryalı santrfor, kariyerindeki en sevindiği maçı ve unutamadığı golü açıkladı.

Trabzonspor’da 11 golle en skorer oyuncu olan Paul Onuachu, kulüp dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin kupa kazanmak olduğunu belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Profesyonel futbolculuğun zor yanları var. İnsanlar psikolojik ve fiziksel olarak ne çektiğinizi görmeden değerlendirme yapıyor" dedi.

Paul Onuachu

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GOL ATMAK İSTERDİM"

Zamanda yolculuk yapma şansı olsa herhangi bir Şampiyonlar Ligi finalinde oynamak ve gol atmak isteyeceğini dile getiren Onuachu, "Yılı fark etmez, herhangi bir finalde sahada olup gol atmak isterdim" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY MORALİMİ BOZAMAZ"

Özel bir gücü olsa bir günlüğüne görünmez olmak isteyeceğini dile getiren deneyimli forvet, futbolcu olmasaydı ticaretle uğraşacağını söyledi. Hayat felsefesini ise "Hiçbir şey moralimi bozamaz" sözleriyle özetledi.

"KONYASPOR'A ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM"

Kariyerindeki en sevindiği maçın Midtjylland formasıyla Manchester United’a karşı oynadıkları karşılaşma olduğunu belirten Onuachu, "Ancak kaybettiğimiz her maç beni üzer" dedi.

Nijeryalı forvet, unutamadığı golün ise Konyaspor’a attığı gol olduğunu ifade etti.

Onuachu, Trabzonspor formasıyla 16 maçta 11 gol kaydetti

"MENTAL OLARAK GÜÇLÜ BİR OYUNCUYUM"

Antrenmanlarda dahi olsa takım arkadaşlarının umursamaz tavırlarının kendisini en çok sinirlendiren durum olduğunu belirten 31 yaşındaki futbolcu, sahadaki en güçlü yönünün mental dayanıklılığı olduğunu vurguladı. Golcü oyuncu, "Mental olarak güçlüyüm. Son saniyeye kadar mücadele eder, oyundan asla kopmam" ifadelerini kullandı.

Onuachu, en çok zorlandığı rakibin ise Virgil Van Dijk olduğunu söyledi.

"SIKI ÇALIŞIN, MÜTEVAZI OLUN"

Oyun stilini 'savaşçı' ve 'tutkulu' olarak tanımlayan tecrübeli oyuncu, antrenmanlarda taktik çalışmalardan ziyade çift kale maçları tercih ettiğini kaydetti. Genç futbolculara tavsiyelerde bulunan Nijeryalı golcü, "Sıkı çalışın, hep mücadele edin ve mütevazı olun" dedi.

AİLESİNDEN ALDIĞI TAVSİYE

Hayatındaki en iyi tavsiyeyi anne ve babasından aldığını söyleyen Onuachu, "Devam et, asla durma" sözlerinin kendisine her zaman yol gösterdiğini belirtti. En büyük korkusunun sevdiği birini kaybetmek olduğunu dile getiren golcü futbolcu, hayatının en önemli gününü ise "Güzel eşimle evlendiğim gün" olarak tanımladı. Asla affetmeyeceği şeyin "sahte arkadaşlıklar" olduğunu da sözlerine ekledi.

TAKIM İÇİNDEKİ 'EN'LER

Takım arkadaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Onuachu; en şakacı futbolcunun Christ Oulai, en dakik oyuncunun Edin Visca, en disiplinli oyuncunun Arseniy Batagov, en sessiz futbolcunun Mustafa Eskihellaç olduğunu söyledi. En hırslı oyuncu olarak Danylo Sikan’ı gösteren Nijeryalı forvet, en duygusal futbolcunun Stefan Savic, en iyi giyinenin Okay Yokuşlu olduğunu belirtti. En yakışıklı futbolcuları Felipe Augusto, Rayyan Baniya ve Tim Jabol Folcarelli olarak sıralayan Onuachu, en fazla yemek yiyen oyuncunun ise Rayyan Baniya olduğunu ifade etti.

