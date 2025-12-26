Bordo-mavililerde sakatlığı atlatan Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli'nin, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak TFF Süper Kupa yarı final maçına yetişmesi bekleniyor.

Tim Jabol-Folcarelli, 3-3 sona eren Beşiktaş derbisinin 70'inci dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmış, Fransız oyuncunun sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ve ödem saptanmıştı. Trabzonspor'un Ankara'da 4-3 kaybedilen Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Folcarelli'nin son durumu belli oldu.

SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Trabzon yerel basınından Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; tatilde olmasına karşın bireysel çalışmalarına devam eden 26 yaşındaki futbolcu, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçında teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Tim Jabol-Folcarelli

15 MAÇTA 3 ASİST

2025 yılının ara transfer döneminde bir milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Ajaccio takımından transfer edilen Folcarelli'nin Trabzonspor ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sezon 15 Süper Lig maçında forma giyen futbolcu, 3 asist yaptı.

