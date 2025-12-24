Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto, çocukluk yıllarında oyun konsolunda aldığı bordo-mavili takımla bugün sahaya çıkmanın gururunu yaşadığını söyledi. Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’yu örnek aldığını belirten Brezilyalı forvet, tarih boyunca en iyi 11'ini oluşturdu.

Trabzonspor’un Brezilyalı forvet oyuncusu Felipe Augusto, bordo-mavili kulübe olan sevgisinden teknik direktör Fatih Tekke ile çalışmasına, hız rekorundan saha içindeki mücadelesine kadar birçok konuda kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Felipe Augusto

"BU BİR TESADÜF DEĞİLMİŞ"

Çocukluk yıllarında oynadığı konsol oyunlarında Trabzonspor’u tercih ettiğini dile getiren Augusto, bu durumun yıllar sonra gerçeğe dönüşmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti: Nintendo 3D’de kariyer modunda oynarken sürekli Trabzonspor’dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra gerçek hayatta teklif gelince 'Bu bir tesadüf değilmiş' dedim. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk.

"BU ŞEHRİ VE TARAFTARI TEMSİL ETMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Trabzonspor’un kendisi için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Bu şehri, bu takımı temsil etmek ve taraftarlar için mücadele etmek çok önemli. Oyun konsollarından sonra gerçek hayatta da bu forma için oynamak harika bir his" ifadelerini kullandı.

"FATİH TEKKE İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS"

Teknik direktör Fatih Tekke ile çalışmanın kendisi adına önemli bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Felipe Augusto, "Hocamız bu şehri ve bu ligi çok iyi tanıyor. Kendisi bir santrfor olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir avantaj. Gol kralı olmuş, bu kulüpte iz bırakmış bir isimden öğrenmek büyük şans" diye konuştu.

"MÜCADELE BENİM OYUN KARAKTERİM"

Oyun içindeki enerjik yapısıyla dikkat çeken Augusto, mücadele gücünün ön planda olduğunu belirterek, "Koşmak ve mücadele etmek benim en önemli özelliklerim. Gol atamasam bile takıma katkı sağlamak, arkadaşlarım için savaşmak benim için öncelik" dedi.

"HIZ VE GÜÇ İÇİN EKSTRA ÇALIŞIYORUM"

Çaykur Rizespor maçında 36,75 km/s hıza ulaşarak dünya sıralamasında üst sıralarda yer almasının ardından çalışmalarına değinen genç futbolcu, "Daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi olmak için çalışıyorum. O koşuda gole de çok yaklaşmıştım ama benim için önemli olan mücadele etmek" şeklinde konuştu.

rabzonspor, Augusto'yu sezon başında kadrosuna kattı

"TRABZON'DA FUTBOL BİR HAYAT TARZI"

Trabzon’daki futbol tutkusunun kendisini etkilediğini dile getiren 21 yaşındaki futbolcu, "Brezilya'dan gelen biri olarak buradaki tutkuyu görmek beni çok mutlu ediyor. 'Bize her yer Trabzon' sözünün anlamını burada yaşadım. Taraftarın beklentisi sahada ekstra motivasyon sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Saha dışındaki hayatına da değinen Augusto, "Kendimi ev ve aile insanı olarak tanımlıyorum. Maç ve antrenman dışındaki zamanlarda evde dinlenmek beni mental olarak toparlıyor. Disiplinli hayat futbolcu için çok önemli" açıklamasında bulundu.

"GOL ATAMADIĞIM DÖNEMLERDE DENGEDE KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Forvet oyuncuları üzerindeki psikolojik baskıya dikkat çeken Augusto, "Övgülere fazla kapılmamaya çalışıyorum. Eleştirilerden ders çıkarıyorum. Dengede kalmak, zor dönemlerden çıkabilmek için çok önemli" dedi.

RONALDO'YU ÖRNEK ALIYOR

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan övgüyle söz eden Brezilyalı futbolcu, "Mantalitesi, çalışma disiplini ve adanmışlığıyla örnek bir isim. Onun gibi çok çalışmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo

"UZUNGÖL'E GİTTİM"

Trabzon’u tanımaya başladıklarını belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Uzungöl’e gittim, tarihi ve doğasıyla çok güzel bir şehir. Fırsat buldukça gezmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"O APAYRI BİR KİŞİ"

Tarih boyunca en iyi 11'ini oluşturan Felipe Augusto, tercihini hücum gücü yüksek bir kadrodan yana kullandı. Pele'yi kadroya dahil etmemesinin nedenini "O apayrı bir kişi, bir kral" sözleriyle açıklayan Augusto, ideal 11’ini şu isimlerden oluşturdu:

"Neuer, Cafu, Sergio Ramos, Maldini, Marcelo, Zidane, Ronaldinho, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Ronaldo"

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor yeni yıla morali bozuk giriyor

Haberle İlgili Daha Fazlası