Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4 golle mağlup oldukları karşılaşmanın ardından üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"BU MAÇTA İYİ YAPTIĞIMIZ BİR ŞEY VAR DİYEMEM"

Bu mağlubiyeti kabullenemediğini söyleyen Tekke, "Hafta içi neye çalıştıysak, oradan gol yedik. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. 90 dakika boyunca taktiksel hataları, birçok şeyi konuşabiliriz ama maçın içerisinde bugün 'iyi oyuncu' diyebileceğimiz kimse olmayınca bu skor ortaya çıktı. Bugün olumlu konuşacağım sadece 3 gol attık. Sakatlık olmasın dedik Savic de sakatlandı. Bu maçta iyi yaptığımız bir şey var diyemem. Tamam, baskı oluşuyor, büyük takımlarda oynamanın baskısı olmayacak mı? Bu baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil. İki oyuncumuzun olmayışıyla takımın düşüşe geçtiği bariz. Hepsi bizim futbolcumuz, her şeyiyle birlikte tekrar ediyoruz. Bazen o maç için tutmayabilir ama 10 kişi tutmuyorsa ben de burada kendime bakmam lazım." diye konuştu.

"BİZE YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİLDİ"

Beklentilerin üzerinde bir puan toplasalar da ligin ilk devresini bu şekilde kapatmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Fatih Tekke, "Önümüzde Süper Kupa var, transfer süreci var, planlamalar var, yapılması gerekenler var. Tablo bu. Şunu net söyleyebilirim: Geldiğimiz nokta, beklentilerin üzerinde. Ben de buna katılıyorum. Ama işleri bu şekilde tamamlayamayız. Daha doğru, daha disiplinli ve daha dikkatli olmak zorundayız. Hoca olarak güçlü kalmalıyım. Pes etmek asla yok. Üzücü bir mağlubiyet, hak ettiğimiz 3 puan diyemeyeceğim. Duygu olarak yukarıda olmamız lazımdı. Bize yakışan bir durum değildi." dedi.

"ÜZGÜNÜM, BUNU KABUL ETMİYORUM"

Pes etmeden çalışmaya devam edeceklerini kaydeden 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Gençlerbirliği'nin de hakkını yemeyeyim tabii. Bir haftadır bizim çalıştığımız şey baskı ve duran top. Ama maçta bunlar olmadı. Oyuncu olarak bunları kaldıracaksın. Pes etme yok. Saygıyı hak ettik, bu saygıyı kaybetmemek için bu maçları kaybetmemen lazım. Kadro bu. İlk yarıyı böyle kapatmamalıydık. Ben üzgünüm, bunu kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası