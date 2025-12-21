Bordo-mavililerde hayatının en iyi dönemlerinden birini geçirdiğini belirten Kamerunlu eldiven, “Çok şanslıyım. Burada olduğum için çok minnettarım” dedi.

Manchester United’dan bir sezonluğuna kiralanan ve Uğurcan Çakır’ı kısa sürede unutturan Andre Onana, Trabzonspor’un resmî YouTube kanalına konuştu.

"ZAFERDEN BİR ŞEY ÖĞRENMEZSİN"

“Hayat, karar verdiğiniz anlardan ibarettir. Fedakârlık olmadan zafer olmaz” diyen Kamerunlu eldiven, “Eğer başarısız olmazsanız, zorluklardan geçmezseniz öğrenemezsiniz. Çok şey kaybettim, çok şey de kazandım. Tabii ki zaferler seni mutlu eder ama zaferden bir şey öğrenmezsin. Bu yüzden kariyerimdeki en büyük anlar, işlerin iyi gitmediği zamanlardır” ifadesini kullandı.

“BENİM ADAMLARIM!”

Trabzonspor kariyerini ve Trabzon günlerini de anlatan Onana şunları söyledi:

“Şehri seviyorum, hava harika. Dürüst olmak gerekirse, hayatımın en iyi dönemlerinden biri. Çok şanslıyım. Burada olduğum için çok minnettarım. İnsanlar çok iyi, çok sıcaklar. Bazen araba kullanıyorum, bir araç önüme kırıyor. ‘Onana dur, bir fotoğraf istiyorum’ diyor. İçimden ‘Evet ama bunu başka bir şekilde yapabiliriz’ diyorum. Ama beni görünce mutlu oluyorlar, ben de öyle. Başta zordu ama artık anlıyorum. Onlar benim adamlarım, onları seviyorum.”

20 YILLIK GİBİYİM

Onana, Trabzonspor’a yeni gelmesine rağmen uyum sorunu yaşamadığını, “Sanki 20 yıldır kulüptemişim gibi konuşuyorum” sözleriyle özetledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası