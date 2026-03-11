İzmir'in Konak ilçesinde ücret yüzünden tartıştığı yolcu tarafından tabancayla vurularak öldürülen taksi şoförü Deniz Örer için meslektaşları konvoy düzenledi.

Taksiciler, hayatını kaybeden taksi şoförü Deniz Örer'in (52) çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı önünde bir araya geldi. Meslektaşları, Örer'in fotoğrafını yakalarına ve araçlarına taktı.

"BİR ARKADAŞIMIZI DAHA BU ONURLU MESLEK UĞRUNDA KAYBETTİK"

Hasan Hüseyin Savaş, gazetecilere, 20 yıldır taksicilik yaptığını, acılarının büyük olduğunu söyledi. Mesleklerini yaparken gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep eden Savaş, "Bir arkadaşımızı daha bu onurlu meslek uğrunda kaybettik. Duygularımız çok derin, anlatacak kelime bulamıyoruz. Rahmetli Örer ile birlikte çalıştık. Bu mesleğin hakkını veren, çocuğunu büyüten, yetiştiren, sporcu yapan bir ağabeyimizdi. Kendini bilmez birisinin ummadık bir serseri kurşunuyla arkadaşımızı kaybettik. Umarım bir daha bu acıyı yaşamayız." diye konuştu.

Taksicilerden Ali Arda Karabulut ise Gaziemir ilçesinde 31 Ocak 2024'te aracına binen Delil Aysal tarafından arka koltukta tabancayla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge ile birlikte çalıştıklarını, aynı acıyı tekrar yaşamaktan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

"BURADA ÇALIŞTIĞI ARAÇ OĞUZ AĞABEYİN ECELİ OLDU"

Erge'nin yardımsever ve sevilen bir insan olduğunu kaydeden Karabulut, "Rahmetli Oğuz Erge bizden çıktı, otogardaki taksi durağında çalıştı. Rahmetli, 6 Şubat 2023 depremlerinde depremzedeleri ücret almadan taşıdı. Ondan sonra bugün cenazesini defnedeceğimiz Deniz ağabeyin taksi durağında çalışmaya başladı. Burada çalıştığı araç Oğuz ağabeyin eceli oldu. Aynı taksi durağında 2 sene sonra yine bir meslektaşımızı kaybettik." dedi.

"AYNI SOKAKTA YİNE BİR TAKSİCİ CİNAYETİ OLDU"

Taksicilik yapan kayınpederinin 9 Nisan 2007'de olayın meydana geldiği bölgede yolcusu tarafından öldürüldüğünü anlatan Yeliz Yıldırım Girgin ise şöyle konuştu:

"Mustafa Girgin, kayınpederimdi. Aynı sokakta yine bir taksici cinayeti oldu. 19 yıl sonra yine Deniz arkadaşımız, eşimin çocukluk arkadaşı... Aynı sokakta onun da cinayete kurban gitmesi içler acısı. Tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Her türlü tedbirin alınmasını istiyoruz."

Açıklamaların ardından konvoy oluşturan taksiciler, korna çalarak Örer'in cenazesini Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Gasilhane Şefliği'nden teslim aldı. Taksiciler, konvoy halinde cenaze töreninin düzenleneceği Bayraklı ilçesindeki Naldöken Fevzipaşa Camisi'ne doğru hareket etti.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde önceki gün taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaralamıştı. Örer'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, D.M. ise aracı bir sokağa bırakarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalanmış ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

