Konya’nın Selçuklu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası Ziya Erdoğan, jandarma ekiplerince dağlık bölgede tek başına gezerken bulundu. Erdoğan'la ekipler arasındaki diyalog ise gözleri doldurdu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası Ziya Erdoğan, dağda gezerken bulundu.

Ekiplerin, "Ne arıyorsun burada?" sorusuna Erdoğan, "Merkeplerimi kaybettim onları arıyorum" diye cevap verdi.

Daha sonra jandarma ekipleri "Biz onları buluruz seni evine götürelim" diyerek Erdoğan'ı ekip otosuna bindirmek istedi.

AYAKLARI ÇAMUR DİYE BİNMEK İSTEMEDİ

Ayaklarının çamurlu olduğunu belirterek otoya binmek istememesi üzerine jandarma ekipleri "Bu araba senin" diyerek Erdoğan'ı jandarma otosuna bindirdi.

Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Ziya Erdoğan'ın yakınlarının dün, Bosna Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi

Erdoğan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

