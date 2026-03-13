Çinli otomotiv üreticisi BYD’nin Manisa’da yıllık 150 bin kapasiteli elektrikli otomobil üretme fabrikası yatırımı ile ilgili yaşanan gecikme Meclis gündemine geldi.

Haber Merkezi / ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, yatırımın teşvik mevzuatı çerçevesinde yakından takip edildiğini belirterek, şartların yerine getirilmemesi durumunda yatırımcıya yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Kacır, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu vurguladı.

Küresel ana sanayi markaları, geniş yan sanayi ağı, yaklaşık 41 milyar dolarlık ihracat hacmi ve yüksek istihdam kapasitesiyle sektörün stratejik önem taşıdığını belirten Kacır, Türkiye’nin üretim ve ihracatta daha rekabetçi hâle gelmesinin öncelikler arasında yer aldığını ifade etti. Elektrikli araç dönüşümüne de dikkat çeken Kacır “İçten yanmalı araçlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda da ülkemizin dünyanın önde gelen üretim üslerinden biri hâline gelmesi hedefleniyor” dedi.

SINIRLAR BELLİ

Bakan Kacır, hâlihazırda dünyanın en büyük yeni nesil araç üreticisi konumunda olan, Avrupa yatırımlarını ve pazar payını büyüten BYD firmasının Türkiye’de yatırım kararı almasının hükûmet tarafından sürdürülen stratejik yaklaşımın sonucu olduğunu kaydetti. BYD firmasının Türkiye’ye yapacağı yatırımın, mevcut teşvik mevzuatının çizdiği sınırlar dâhilinde desteklendiğini hatırlatan Kacır “Bu proje, yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır. Desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler bahse konu yatırım için de geçerlidir. Teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 2024’te Manisa’da 1 milyar dolarlık otomobil fabrikası için yatırım anlaşması yapılmıştı. Yıllık 150 bin araç kapasiteli tesisin 2026 sonunda üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyordu. Ancak, öngörülen süre kapmasında henüz yatırıma ilişkin bir adım atılamadı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, de geçtiğimiz günlerde ‘dünya genelindeki yaşanan olaylar nedeniyle BYD’nin beklediğini belirterek “BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda” açıklamasını yapmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası