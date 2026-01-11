Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG/SDG’nin karargâha çevirdiği hastanede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Patlayıcılarla tuzaklandığı tespit edilen hastanenin altındaki tünellere güvenlik gerekçesiyle henüz girilemiyor.

Suriye’nin Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde ordu ile çatışan terör örgütü YPG/SDG’nin karargaha dönüştürdüğü hastane, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Mahalle merkezinde yer alan Yasin Hastanesi, örgütün işgalde tuttuğu dönemde "Halit Fecir" olarak adlandırıldı.

Terör örgütü YPG/SDG’den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud’da karargah olarak kullanılan hastanede, lav silahı, roketatar, tüfek, el bombaları, hücum yelekleri ve çok sayıda mermi dikkati çekti.

Hastaneyi karargâha çevirmişler! Halep’te YPG’nin silah deposu ortaya çıktı

Buradan çekilen örgütün hastanenin tüm bölümlerini patlayıcılarla tuzakladığı belirtiliyor.

Örgütün hastanenin altında açtığı tüneller, bombalarla tuzaklandığı için bu alana girişlere Suriye güvenlik güçlerince henüz izin verilmiyor.

Hastaneyi karargâha çevirmişler! Halep’te YPG’nin silah deposu ortaya çıktı

Haberle İlgili Daha Fazlası